想中樂透？闆娘揭「中獎體質」秘密 進店先做「這」動作：機率狂飆

財經中心／師瑞德報導

在新店區中興路三段的街角，「益財彩券行」是在地經營多年的老字號。對於現任經營者林佩姍而言，接手這間店不僅是家庭責任的傳承，更是一段從嚴重傷痛中重新站起來的生命故事。除了靠著貼心服務與「狗店長」吸客，林佩姍更首度公開她觀察多年的「中獎心法」，並大方分享若自己幸運中了頭獎，最想完成的暖心願望。

左腳神經斷裂 轉念返家接重擔

林佩姍受訪時透露，自己過去原本在外打拚，但去年因意外骨折加上舊傷復發，導致左腳傳導神經斷裂。在行動不便、必須經歷漫長復健的低潮期，她沒有選擇放棄，而是轉念回到家中，接手母親留下來的彩券行。

廣告 廣告

這間店曾是第一代經營時期的頭獎福地，如今傳到她手中，林佩姍努力克服身體的不適，將全部心力投注在店面管理。她認為，彩券行不只是販售希望的地方，更是傳遞正能量的場所。

中獎秘訣不藏私 心念要正、笑容要多

經營彩券行多年，看盡無數中獎與槓龜的臉孔，林佩姍對於「容易中獎的人長什麼樣子」有獨到見解。她認為，技術分析固然重要，但「氣場」更是關鍵。

「為什麼大家都要拜彌勒佛、放招財貓？因為祂們都是笑嘻嘻的。」林佩姍強調，經營者要笑臉迎人，顧客買彩券時也要保持愉悅。她直言，如果一臉愁容、像俗話說的「苦瓜臉」或「觸霉頭」，財神爺恐怕也會繞道而行。

此外，她更點出許多客人的致命傷：缺乏自信。她常聽到客人未買先衰喊著「反正不會中」，這時她總會忍不住糾正：「既然買了就要相信會中！要有正向信念，好運才會來。」

若中頭獎不退休 發願守護流浪動物

當被問及若自己真的中了數億元頭獎，會如何安排人生？林佩姍的答案出乎意料的樸實。她堅定地表示：「我一定會繼續做彩券行！」

她笑說，即便財富自由，這份工作依然是她的重心，頂多讓自己心情「更輕鬆一點」來經營。但她心中有個更重要的願望，那就是回饋給「毛小孩」。

「受傷那段期間，我養了小狗，是牠陪我度過低潮。」林佩姍表示，因為這份情感連結，若中大獎，她會將資源投入流浪動物的救助與捐贈。如今，這隻陪伴她復健的「西施犬」也成了店裡的活招牌，照片甚至印在紅包袋上，許多熟客上門都指名要找牠討吉利。

手寫看板教包牌 霸氣喊話陪領獎

為了將這份好運傳遞給更多人，林佩姍在服務細節上也下了苦功。有別於一般店家張貼密密麻麻的官方海報，她堅持在牆面上用大字手寫當期的加碼活動與剩餘組數，讓視力不佳的長輩也能一目瞭然。

面對部分想中獎又擔心領獎安全的客人，林佩姍也常展現豪爽個性霸氣承諾：「你中頭獎不敢去，來找我，我陪你去！」這句充滿義氣的話語，不僅安了客人的心，也道出了這間在地彩券行無可取代的濃厚人情味。

新店「益財彩券行」二代老闆娘林佩姍，忍著左腳神經斷裂的舊傷返家接班，靠著超萌「西施犬」店長與貼心的手寫大字看板，收服在地長輩的心！她更獨家公開中獎心法：「臉要笑、心要信，財神爺才肯進門！」更霸氣承諾若客人中頭獎不敢領，絕對全程陪同，暖心指數破表！（圖／林佩姍提供）

新店「益財彩券行」二代老闆娘林佩姍，忍著左腳神經斷裂的舊傷返家接班，靠著超萌「西施犬」店長與貼心的手寫大字看板，收服在地長輩的心！她更獨家公開中獎心法：「臉要笑、心要信，財神爺才肯進門！」更霸氣承諾若客人中頭獎不敢領，絕對全程陪同，暖心指數破表！（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

買爆了！大咖全是金主！台灣企業狂撒118億挺「社創」

感謝有你！台彩狂募1634億做公益 靠「這3招」把彩券變黃金

納斯達克上市滿雙月！多項成果秀利多 奧丁丁股票回購展信心

防堵輝達挖牆腳？蘇姿丰親飛北京固樁！AMD高層大陣仗訪聯想

