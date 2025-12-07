想代表國民黨選新北？「他」行程滿檔動作多 蘇巧慧親自回應了

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民進黨拍板立委蘇巧慧出戰新北市長，近期總統賴清德數度為其拉抬聲勢，並大讚她在立法院連續15次評鑑第1名。而國民黨部分，新北副市長劉和然近期動作頻頻，似乎也在為了選戰鋪路。對此，蘇巧慧今（7）日親自回應了！

蘇巧慧表示，劉和然作為新北副市長非常認真，其實他們很多活動都有遇到過，現在也是一樣。接著，她痛批國民黨團總召傅崐萁提出的財劃法，不但造成地方財政亂象，公式錯誤導致345億分配不出去，中央地方事權也沒有說清楚，一切都亂套，「還是希望國家長治久安來講，中央地方有機會好好坐下來，一起把制度建立起來」。

至於前新北市長、行政院長，同時也是蘇巧慧的父親蘇貞昌，近期赴高雄幫綠委邱議瑩站台，國民黨竟稱這會「導致黨內分裂」。蘇巧慧則回應，民進黨是非常有制度的政黨，會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，個人有個人的交情，不過初選之後大家就是1個隊伍，一起為台灣努力。

民進黨新北市長參選人。（圖／民視新聞）

近期中國APP「小紅書」15項資安檢測全數不合格，內政部將對其發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年；未料，台北市長蔣萬安竟稱，此舉是反中「反到變共產黨」。

對此，蘇巧慧表示，台灣是個民主國家，從來沒有禁止人民上任何網站；但台灣也是法治國家，政府種種防詐、反詐作為，其他網路服務商都和政府合作、提供方案，唯獨小紅書已讀不回，還違法15項資安規範，政府當然應該有所作為。

