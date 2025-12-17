想代表民進黨參選北市！「他」宣布不收企業捐款 王世堅回應了

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026選戰，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農先前已向黨中央遞交意向書，表態參選台北市長；他昨（16）晚發文宣布「陽光政治主張」，未來不會拿企業捐款，不用擔心背後有財團金主，希望每位台灣人做他的股東。對此，民進黨立委王世堅今（17）日表示，只要在法規之內，不能說誰是對、誰不對。

王世堅表示，其實只要符合《政治獻金法》規定，每位候選人都遵守，也有不同做法，有的人可能比較潔身自好，所以不收大金額，《政治獻金法》都有規定，只要不超過額度都是合法的。

因此，王世堅認為，在《政治獻金法》、《選罷法》規範之下，每位候選人有自己的選擇，吳怡農只是發表了他的選擇跟看法，所以各界也都尊重。

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

媒體追問，此舉會不會污名化企業捐款？王世堅則回應，這就是每個人不同看法，《政治獻金法》有規範企業捐獻額度，國家已經很嚴格把企業介入議員、立委、縣市長未來的問政、運作方面，壓到最低的程度，「一切就按照法規來判斷，如果在法規之內，不能說誰是對、誰不對」。

