想低買高賣但總追高殺低？ 專家一句勸：讓專業的來





今年台股持續創新高，投資人想低買高賣卻常陷入追高殺低的困境，市場分析師股添樂（陳相州）指出，對於資金有限或操作經驗不足的投資人，「讓專業的來不見得會比較差」，主動型ETF（Exchange Traded Fund，指數型基金）提供了一種專業且相對穩健的選擇。

股添樂11日在《股添樂 股市新觀點》粉專上發文，他表示市場吹起主動式ETF的浪潮，它們最大的吸引點是績效普遍都不錯，例如00981A自成立以來漲幅已超過60%，第二名980A則超過50%。這類產品不僅吸引投資人目光，也讓後續新發行的ETF在募集階段就能快速突破百億規模。

他寫道：「100億是什麼概念？很多ETF掛牌多年都未必能成長到這個規模，這檔還沒掛牌就上100億，說明不少人期待它能夠複製圖表中這些『前輩』的表現。」他指出注意看這些績效名列前茅的商品，它們的掛牌時間很多都落在今年5月，而今年股市上半年受關稅爆擊，最低點就落在4、5月。「也就是這些ETF發行的時間點，恰恰好就是股市最低點！」

股添樂分析指出，這背後不僅仰賴經理人的操盤實力，更需市場運氣的加持。例如今年5月掛牌的ETF，正好趕上台股上半年低點，讓基金績效更易脫穎而出。若是在股市膠著期或高點才發行，即便經理人再優秀，短期績效也難有亮眼表現。

股添樂提醒，台股這批主動型ETF掛牌潮，各家投信都希望搶頭香留下好口碑，所以推出的經理人也都是一時之選，可說是最強的先發投手。「如果你自己買股常常想的是低買高賣，實際上是高買低賣、或是高買低更買、一路買買買，那我真心覺得你可以考慮撥一點放這些主動型ETF，讓專業的來不見得會比較差。」

●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

