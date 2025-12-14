想來台北跨年！韓網訂房傻眼「背包客棧要16萬韓元…」驚人實測曝光

生活中心／綜合報導

台灣跨年煙火向來吸引不少海外旅客，但住宿價格也經常成為討論焦點。（示意圖／資料照）

台灣跨年煙火向來吸引不少海外旅客，但住宿價格也經常成為討論焦點。近日就有一名韓國網友在社群平台Threads發文，直呼計畫來台北看跨年煙火，卻被住宿價格嚇到，貼文曝光後引發熱議。

該名韓國網友以「我要去台灣啦！」為題發文表示，原本打算12月31日在台北看跨年煙火，沒想到搜尋住宿後發現，即便只是背包客棧的床位，最便宜竟要價16萬韓元，換算約新台幣3399元，讓他忍不住哀號「為什麼台灣的住宿都這麼貴」。他也無奈詢問，不住在台北的台灣人，看完跨年煙火後通常都是怎麼撐到天亮。

廣告 廣告

對此，《三立新聞網》實際以Google「飯店」搜尋，比對台灣與韓國「背包客棧」在平日與跨年夜的價格差異，進行實測。以平日為例，設定12月22日入住、12月23日退房，台灣背包客棧每晚價格多落在新台幣700至1000元之間；韓國在相同條件下，背包客棧價格則約為新台幣500至800元，整體相對親民。

進一步拉到跨年夜觀察，韓國背包客棧在12月31日入住、1月1日退房的價格，平均約落在新台幣700至1000元區間，與台灣平日住宿價格帶相近。不過實際價格仍會因地點、房型與即時供需而有所差異。

青年旅館、背包客棧是不少年輕人想簡單住宿的好選擇。（示意圖／pixabay）

至於台北跨年夜住宿情況，《三立新聞網》搜尋發現，12月31日入住、1月1日退房的背包客棧與青年旅館，目前多數已顯示被訂滿。少數仍有空房的選項，價格則相當驚人，以萬華、西門町等熱門跨年景點周邊為例，有青年旅館跨年夜僅提供「上下舖」床位，訂房系統卻顯示要價3596元，甚至有床位喊到4000元直接翻倍，相當驚人。

相關話題也在網路上引發討論，不少網友直言跨年夜本就屬於旅遊旺季，價格上漲並不意外；也有人分享，看完煙火後選擇通宵、搭首班車返家，或是到桑拿、網咖歇息。

更多三立新聞網報導

2026實施！台鐵買車票規則有變 「最新變動」一次看

差2天就60大壽！滑翔傘空中相撞 男45公尺高墜落慘死

脆特搜／高麗菜煮蛋刷新20萬人三觀 生活智慧王年度神招一次看全網跪了

又有盜賊？台鐵「電纜線遭剪斷」釀號誌異常 通報鐵警、國土安全辦公室

