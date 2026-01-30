想借房貸投資0050！ 他估「500萬能賺50％」網酸爆





台股行情熱，一些投資人想投入更多資金以獲得更大利潤。有網友提出「用理財型房貸投資0050」的想法，並推估「借款500萬投資0050獲利可達250萬」，引發討論。

該名網友在論壇PTT上以「用理財型房貸投資0050」為題發文請益，先列出理財型房貸「不用擔心維持率、利率通常比信貸低、年限內只繳利息不還本金、有動用才算利息」的4項優點。接著提到，0050去年的現金殖利率約2.45%，近一年的年化報酬率為47.44%，且今年1月報酬率已經有 11%，由此推算報酬率「很有機會超越去年」，值得投資率。

廣告 廣告

之後提出假設： 用利率為2.9%的理財型房貸借款500萬元投資0050，假設0050今年殖利率還是2 .45%，利息成本為22500元，用今年報酬率估計為50%計算，估計獲利為可達250萬元。文末想了解其他網友對此操作方式的看法，並徵求「用理財型房貸投資0050的經驗」。

▼原PO看好0050今年的報酬率，並思考用理財型房貸投資0050的可能性。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引不少網友留言討論，但不同於原PO的樂觀預估，有網友認為原PO「將一月漲幅直接外推全年」的預測方式太過輕率：「只看一月就推會超過去年，有夠可怕」，批評這樣的預估如同「雞還沒下蛋就在數雞蛋」，以反諷口吻酸原PO「恭喜發現發財密碼」。並指出0050去年高報酬並非常態：「去年47%今年還可能47%嗎？」。也有人發現，此類「貸款買ETF」話題近期出現得十分密集，反而像高點徵兆。

▼不少網友認為原PO「將一月漲幅直接外推全年」的預估方式太過粗略且樂觀，如同「雞還沒下蛋就在數雞蛋」。（示意圖／取自Pexels）

另外，還有人提到此種操作方式的風險，例如槓桿不是只看利率與配息，還要看現金流能否長期覆蓋利息、遇到大回檔時心理與資金是否撐得住等。提醒原PO評估時，也要考慮萬一發生的最壞情境自己能否承受：「反過來賠的時候銀行抽銀根」。不過，也有少數網友確實有類似的實務操作，並認為用理財型房貸買0050只要注意「現金流繳得起利息就不會倒」。但也強調要有耐心，需要「放長期、別以短線績效當保證」。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



台股衝上32000！ 一堆人喊「貸款買0050」 他搖頭：一定會出事

台積電1400買不起 她問改抱0050可行？ 內行人全說了

台積電賣在千元不後悔！黃鐙輝換豪宅「轉押0050」曝借低賺高理財術