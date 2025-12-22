想健康但懶得動？名醫教「一動作」血糖600→200、大腦變年輕
想要頭腦清楚、體力在線，人生表現長時間維持在高峰狀態，關鍵恐怕不只是意志力或年資累積而已。長年照護高齡族群的日本知名精神科醫師和田秀樹指出，無論男女，只要體內睪固酮與成長荷爾蒙分泌增加，不僅肌力會變好，連帶影響判斷力、記憶力、行動力與挑戰精神，甚至還能刺激「幸福荷爾蒙」多巴胺分泌，讓人更有自信、也更願意主動行動。
而在眾多促進荷爾蒙分泌的方法中，最簡單、也最容易落實於日常生活的關鍵，就是「規律使用肌肉」。和田秀樹也以自身為例，靠著養成懶人運動習慣，讓一度失控的血糖數值大幅下降400mg/dL，加上定期進行必要檢查，成功為自己打造相對穩定、健康的樂齡生活。
荷爾蒙不只影響情緒，更牽動健康與行動力
睪固酮乍聽之下只與男性有關，不過和田秀樹分享，近年日本臨床上也開始為部分女性評估「少量男性荷爾蒙補充」，協助改善做事沒動力、疲勞與工作動能不足等問題，許多人都因此，重新找回工作節奏與生活活力。
除了接受治療外，日常生活中最容易上手、也最具科學根據的方式，就是「肌力訓練」。研究顯示，刺激大肌群能有效促進睪固酮與成長荷爾蒙分泌，同時提升多巴胺濃度，帶來正向情緒與自我肯定感。
深蹲是高CP值運動！「隨興而為」不強迫反成長久持續秘訣
其中，「深蹲」被視為高CP值運動，因為下半身肌群約占全身肌肉量的60～70％。和田秀樹分享，他每天早上起床後固定做10次深蹲，動作放慢、確實刺激肌肉，即使次數不多，效果依然顯著。
【和田秀樹的深蹲法】
花5秒讓腰部緩緩下落（盡可能越慢越好）
維持2秒
快速站起身
練習初期可從進行一組動作開始，重點是「不勉強自己」。偶爾休息一天並無大礙，因為過度追求完美，反而容易讓人產生挫折感，最後索性放棄，淪為三分鐘熱度，更難養成長期習慣。如果不確定如何深蹲，不妨跟著「早安健康」影片一起動起來吧！
醫師親身經驗：每早深蹲血糖從600到200 mg/dL
運動的影響不只停留在荷爾蒙與鍛鍊肌肉層面。和田秀樹分享，自己曾在2019年被診斷為重度糖尿病，空腹血糖高達660mg/dL，遠超正常值。因為擔心藥物快速降血糖而產生不適等副作用，他選擇少依賴藥物，藉由養成運動習慣來穩血糖。
他每天早上會先利用律動機（震動機）喚醒深層肌肉，接著進行慢速深蹲，並在肌力訓練後30分鐘內，補充一份富含蛋白質、營養均衡的早餐。（編輯推薦：早餐怎麼吃蛋白質才夠？別再1顆蛋解決，醫公開黃金組合護心防肌少）
除此之外，他也維持每日20至30分鐘的健走習慣，最終成功將血糖從660降至200多mg/dL。此外，從流行病學研究來看，肌肉量不足者平均壽命較短，而活動量高的長者，失智症發生率也顯著較低。原因在於，肌肉活動時會分泌肌肉激素，其中包含能促進腦細胞活性腦源性神經滋養因子（BDNF），有助強化記憶與學習能力，甚至預防失智症。
必做3健康檢查：確保沒有糖尿病、高血壓併發症
除了運動外，想要避免老後因糖尿病、高血壓等慢性病控制不佳，而出現嚴重併發症甚至臥病在床，及早透過健康檢查掌握身體狀況同樣關鍵。和田秀樹也為自己設下固定的3大檢查清單，作為健康管理的重要防線。
1.每3個月1次：
腎臟檢查，以免需要洗腎。因為血糖控制不佳會傷害全身血管，腎臟微血管受損就會造成腎病變，是糖尿病常見的併發症。
2.每半年1次：
眼底檢查，以免因為缺乏自覺症狀，而出現糖尿病視網膜病變卻不自知，陷入失明風險。
3.每5年1次：
動脈檢查，確認血管是否有阻塞狀況。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
小孩別吃這款湯圓！譚敦慈教「湯、圓」分離避毒素 冬至別只會吃湯圓！養腎黃金期一杯「補腎神水」護腰膝、強免疫
其他人也在看
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 6
研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康
許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
不是珍奶也中招！30歲壯男天天喝「1飲品」 罹糖尿病醫直呼：很少見
（記者張芸瑄／綜合報導）外科醫師陳榮堅近日分享一名30多歲男性患者案例。該男子身材精壯、無家族病史，平時熱愛健 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
遭控誤診險害命恆春旅遊醫院駁斥 張秀卿前夫提三疑點求真相
台語歌后張秀卿的前夫林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害88歲老母喪命。林表示林母先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，他發現不對勁緊急幫林母轉院，經住院治療一個多月後返家休養，目前已無大礙。林認為若未及時轉院，後果恐難預料，因此質疑恆春旅遊醫院加護病房之診斷與處置是否存在重大疏失，希望院方啟動調查公開真相。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1
玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻
中國湖南近日傳出一起駭人聽聞的醫療事件。一名約30歲的男子面色慘白、腹痛難耐地前往醫院急診就醫，經檢查與手術後，醫師竟從其腸道內取出一條長約30公分、仍然存活的黃鱔，不僅震驚醫護人員，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 7
吃飽就想睡？還特別想吃甜？ 竟「血糖異常」典型警訊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 吃飽就想睡、整個人好累？才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的？小心，這一些現象有可能都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊！營養師提醒，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已悄悄發出警報。 飽餐後的疲倦，其實是血糖失控的警示。國內大型健檢機構聯安預防學機構就公...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
天天刷牙也難逃牙周病陷阱？醫曝：刷牙「次數」非重點 落實「123」檢查才是關鍵
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。NOW健康 ・ 3 小時前 ・ 1
機車擦撞「外觀輕傷」竟是血胸！肋骨斷裂刺穿肺臟險奪命
一名23歲女性騎乘機車與汽車發生劇烈碰撞，送往平等澄清醫院急診室時僅主訴右胸疼痛、呼吸稍感不順，經檢查竟發現肋骨斷裂合併血胸，胸腔內積血持續增加，嚴重壓迫肺部。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事
菸害常被視為肺癌主要危險因子，但研究顯示，超過9成罹患肺癌的女性都不抽菸。為尋找原因，中央研究院與美國合作「台灣癌症登月計畫」，深入分析不抽菸肺腺癌患者基因，研究發現人體若暴露於外在致癌物下，APOBEC酵素會過度啟動，提升肺癌風險，對於有運動習慣的人來說，應避免在車流量大的馬路旁活動，女性在家烹煮時則要減少廚房油煙。太報 ・ 2 小時前 ・ 1
35歲是血糖警戒線！ 年輕人糖尿病暴增3倍，這些症狀千萬別忽視
不少人以為血糖出問題多半發生在中老年族群，但近年研究顯示，糖尿病已逐漸往年輕族群靠近。中國疾控中心2025年研究指出，20至24歲男性的糖尿病盛行率，已從1.99%上升到7.42%，40歲以下族群的發病率更增加約3倍。國際醫學界也將血糖管理的警戒年齡提前到35歲，提醒民眾，等到身體出現明顯症狀時才處理，往往已經來不及。姊妹淘 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1