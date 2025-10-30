想像之岸（組詩）／千里孤岸
千里孤岸
◆二月之風
從國王拔下頭顱的口子裏出來
行刑的日子在二月份
那天隨風而來的是不斷長大的聲音
在盛夏把所有果實吵炸了 淌出紅黃綠
我喜歡這帶風的威武之聲
他從一到十迅速膨脹
如走上一架巨大的螺旋梯子
這梯子鑄銅的扶手太巴洛克了
跟路易十五喜歡的款式不同
直到二十八
忽然這聲音遠去他鄉
離開金碧輝煌的凡爾賽宮
如離開共鳴箱
以空間移動的形式
如一場卷起鮮血的龍捲風
如回到誕生思想的頭顱
他吹進了中世紀的深秋 再不出來
◆時光之馬
時光之馬脊背光滑 我騎不住
摔下的365次都讓我拼命
重新把馬鞭打在自己上
孟菲斯城太遠
我把自己這塊長條石驅趕起飛
或者把自己帶殼的影子剝開 向西
真正像一個紙架子飛天 向西 夢遊過去
那些黃沙滾滾的傷在風之下 在土之上
那些傷撕開肉體讓九魂六魄跑風漏氣
讓七月沙漠多出許多沒有影子的過客
他們若隱若現生存著
暗中把命運齒輪扭緊
把石頭和木頭變成了機器 在尼羅河邊
當洪水退回河床
他們造出了最早的水車汲水種穀
收穫之日 他們定居下來 與我成了鄰居
我與時間早年熟悉 那時一天是日出到日落
作為牧馬人 我有365次失敗的經驗
我在長條石上刻著尼羅河的漲落
發現了孟菲斯城的第一天
那時天狼星和太陽同時出現東方
時光之馬驚慌失措
在兩次河水氾濫之間馬失前蹄
後來我放棄馬鞭 數月亮過日子
我把刻度調為每年十二次月圓
時間慢下來之後
我和我的馬從此停在古埃及
