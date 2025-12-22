想像台灣預告／紅遍全台40年 黃文山館長揭密國立自然科學博物館不敗關鍵！

國立自然科學博物館迎來創館40週年，館長黃文山親揭紅遍全台40年的關鍵：不只是台灣首座科學博物館，更是全球少見由基層研究員一路升任館長的典範。他不僅連續兩年入選全球前2%頂尖科學家，更率領團隊發表登上國際頂刊《Science》的氣候變遷研究，揭露蘭嶼因颱風與海平面上升導致海龜產卵沙灘後退11公尺，連帶影響蛇類與蜥蜴生態鏈的驚人發現。

國立自然科學博物館迎來創館40週年，館長黃文山親揭紅遍全台40年的關鍵：不只是台灣首座科學博物館，更是全球少見由基層研究員一路升任館長的典範。他不僅連續兩年入選全球前2%頂尖科學家，更率領團隊發表登上國際頂刊《Science》的氣候變遷研究，揭露蘭嶼因颱風與海平面上升導致海龜產卵沙灘後退11公尺，連帶影響蛇類與蜥蜴生態鏈的驚人發現。

今年九月科博館開幕的「大地瑰寶」常設展匯集1700多件寶石與礦物標本，包含阿波羅11號贈送的月球岩石、發螢光礦石與重達1600公斤的巨型自然金，被譽為「無價之寶」。

館內經典三寶——會叫的暴龍母子、精緻木乃伊與水運儀也全面升級，打造沉浸式體驗。更令人振奮的是，科博館將於2025年底發佈台灣博物館界首本「氣候變遷永續報告書」，展現淨零排碳決心；2026年起每週五下午2至5點全面免費開放常設展，讓弱勢學童與樂齡族都能無障礙接觸科學。

館方同步推出「鯨掘特展」，展出全球保存最完整的890萬年前灰鯨化石，並首創透明清修實驗室讓民眾近距離觀看化石修復。此外，立體劇場轉型為「畢可飛劇場」，結合蠟筆小新與即將登場的亂太郎宇宙尋寶動畫，創下單日近3000人觀影紀錄。

館長黃文山更以親民形象戴恐龍頭套與觀眾互動，讓科博館榮獲觀光署「十大觀光亮點」殊榮，未來將與民視《科學再發現》攜手推動科學普及，打造全民共學的科學後花園。

