想免費停？機車硬停汽車格旁細縫 警：可罰1200元

新竹新莊車站附近，每到假日總是車潮爆棚，停車亂象不斷。有網友貼出照片抱怨，整排機車停在汽車格旁的私人土地上，汽車駕駛想停車困難重重，明明附近就有兩個機車停車場，怎麼總有違停。當地里長表示，其中一個停車場需要收費，有些騎士可能不想花錢，所以違停在路邊，但這樣行為已經違法，全被開了紅單。

開車上路最怕一位難求，好不容易找到車位，但嚕來嚕去還是心驚驚，因為汽車格旁竟然還塞了一輛機車，整排機車停得滿滿滿，但仔細一看位置有點微妙，機車排排站的地方，竟然是汽車格旁的私人土地，究竟是因為車格不夠，或是騎士為了省錢不得而知。

但當地里長透露，這條小縫最多，曾硬塞進15輛機車，汽車駕駛說：「亂停會造成我們停車很不方便啊。」、「而且這邊講真的，沒有監視器，到時候發生擦撞也是會造成滿多困擾的。」疑似鑽漏洞的行為，就發生在新竹新莊車站附近，這裡合法停車格有兩區，一個是市府的免費停車場，每到假日一位難求。

另一個則是新莊車站的停車場，但想在假日停個車，一天就要40元，明明車位不少，怎麼會爆發違停亂象，新竹市新莊里里長盧秋永說：「假日的時候，(新竹科學)園區的人他通常是，坐高鐵到南部，或者是到北部，都會將汽車跟機車停在這一區，那裡面還有一個機車停車格，那個是要收費的，所以他們可能也不願意付這個停車費。」

是不是為了貪小便宜？才硬鑽進停車格旁的小縫，只有當事人自己清楚，但能確定的是，這種行為已經違法，騎士們不用繳停車費改繳罰單，新竹市關東橋所黃壬政說：「停車時間.地點位置.車種不依規定，將依道路交通管理處罰條例開罰600至1200元。」警方強調，會持續加強取締，呼籲民眾，千萬別為了省小錢，反而花大錢。

