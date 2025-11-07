想公審被打臉！拍身障男坐優先席照發臉書 捷警喝令老翁刪貼文

記者楊忠翰／台北報導

王男因身體不適坐優先席遭陶翁拍照上傳臉書公審。（圖／翻攝自Threads @a.w_8105）

台北市1名王姓男子，6日下午搭乘淡水信義線，因天生左手及左腳有缺陷，加上腳剛好不舒服，遂坐在優先席休息，卻遭陶姓老翁拍攝照片後，進一步上傳臉書公審，王男按下緊急服務鈕求助，陶翁立刻轉身逃離現場，王男只好找上站務人員幫忙，捷警獲悉後協助找人，最後在東門站攔下陶翁，並告知優先席相關規定，陶翁才刪除照片及貼文，由於王男暫不提告，因此捷警抄錄雙方資料後任其離去。

王男在《Threads》發文表示，事情是這樣的，今天被一個老年人拍照公審；下午2時30分左右，他因為天生左手及左腳有缺陷，加上腳剛好不舒服，遂坐在博愛座休息，接著一個老人走過來，對著他的臉瘋狂拍照；他出言詢問：「你為什麼偷拍我？」，對方則回：「年輕人為什麼要坐博愛座？」，接著老人在臉書發佈他的照片；當下他不知所措，非常憤怒，直接按下緊急服務鈴，對方一直跑，他沿途大喊：「為什麼偷拍我？」，最後他請站務員幫忙才找到這名老人，並在警方協助下刪除照片，他不禁想問：「現在社會怎麼了？身障者也會被趕離博愛座？太惡意了吧？」

對此，捷運警察隊表示，6日下午2時30分，警員巡邏至大安森林公園站時發現，王男正在向站務員求助，並表示自己與陶男因故爆發口角，警員了解案情後，積極追趕至東門站，並要求陶男下車。

據了解，王男因身體不適坐於優先席上，陶男見狀持手機拍照，接著上傳到社群媒體，雙方進而發生口角糾紛，警員告知優先席相關規定，以及雙方權利義務，陶男主動刪除相片及貼文，王男則說暫時無須提出告訴，警員抄錄雙方資料後任其離去。

