想再回去？黃國昌預告柯文哲啟動「土城十講」

民眾黨前主席柯文哲，因京華城案遭羈押一年，9月8日出獄後轉趨低調；不過現任主席黃國昌昨（24）晚在直播中宣布，柯文哲即將展開「土城十講」，而且「一定講完」；消息一出讓網友熱議，「真的很想再回去」。

真的假的？民眾黨前主席柯文哲，從前（2024）年8月底起，因京華城圖利案遭羈押一年餘，直到今（2025）年9月8日才獲得七千萬交保。

但除了在走出看守所當天，向支持者喊話以外，之後轉趨低調，幾乎沒有任何大動作：但現在似乎有意再掀波瀾。

現任民眾黨主席黃國昌，昨（24）晚在固定的週一YT直播中宣布，「老大（指柯文哲）」已經展開「土城十講」，昨天就是第一講，自己就是第一講的特別來賓，而且保證「一定講完」。

對此網友紛紛回應，「可以進去講個夠」、「講怎麼進去的心得嗎？」也有網友喊話「根本關不怕」、「支持阿伯回土城開講」、「反正都關這麼久也習慣了」，更有網友喊話「北檢快羈押」；預料將再度為政壇帶來許多話題。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

