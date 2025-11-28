想再拚一胎女兒！3個兒子的媽再懷上「3胞胎男孩」 一席話感動網友
加拿大一名29歲女子漢娜（Hannah A.）育有3個兒子，原本想和未婚夫再拚一胎女兒，豈料命運捉弄人，她好不容易懷孕，竟又是兒子，且還是三胞胎男孩，讓她哭笑不得，該故事在網路上瞬間爆紅。然而，漢娜的「樂觀心態」也獲得大批網友掌聲。
根據《People》報導，漢娜與未婚夫雅各（Jacob）育有3個兒子，年齡分別為11歲、4歲及1歲，漢娜一直渴望有個女兒，因此和先生溝通後，決定再拚下一胎。
產檢結果卻跌破眼鏡！未婚夫反應怪怪的...
漢娜不久後順利懷孕，不過產檢時一切卻變了調。漢娜回憶當時表示，超音波技師盯著螢幕沉默了一下，僅說聲「喔」，自己馬上追問原因，對方才緩緩說道「你的肚子裡有兩個寶寶」，漢娜心想，自己應該可以應付的了雙胞胎，「我媽媽生了一對雙胞胎，雅各布也是雙胞胎，所以我想，我們肯定沒問題！」
然而，漢娜話才剛說完，超音波技師接著說道「你聽完我說的話不要大吼大叫喔，你懷了3個孩子」，突如其來的消息讓漢娜當場嚇得說不出話。
漢娜表示，當下真的感受到無比的恐懼，心想兩個孩子已經夠多了，更何況還是三胞胎，加起來就等於一次要養育6個孩子。不過，雅各的反應更是乎她的意料，不停地笑，且完全不敢直視自己，隨後詢問，對方才告知自己「一樣很害怕」。
漢娜說，與雅各一起在螢幕上看著3個寶寶，眼淚默默流了下來，雅各則拿著超音波照笑個不停，「我能想像到，我們這副模樣走出檢查室會有多奇怪」，不過所有工作人員還是紛紛上前祝賀。
漢娜事後也將這段故事分享到TikTok上，影片瞬間爆紅，吸引超過580萬次觀看，更有上千名網友留言祝福，不少三胞胎父母也紛紛送上鼓勵。她也說，自己在現實生活中並不認識任何有三胞胎的人，「能因此建立一個社群真的很特別」。
3胞胎全是男孩！性別趴竟一次藏「2種驚喜」
故事還沒來到最高潮，漢娜近日與家人舉辦的「性別趴」，結果再次震驚所有人，因為她肚子裡的三胞胎全是男孩，等同於她生下了6名兒子。此外，雅各還趁機求婚，也讓漢娜又驚又喜。
影片曝光後，大批網友留言祝福，有人笑稱「至少你會有6個媳婦」，也有人說：「有些媽媽天生就能培養出偉大的男人，感謝妳的付出」，更有網友高喊「再拚一胎」。
對此，漢娜表示自己對這一切仍感到不真實，不過也希望自己的故事能激勵大家，「即使生活不如意，也要保持積極樂觀」。她也說，這個巨大轉變可能會很艱難，不過相信命運安排，「這些寶寶注定屬於我們」。
