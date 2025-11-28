想再生一胎女兒！3寶媽懷上「3胞胎男孩」 哭笑不得：像住男生宿舍
國際中心／彭淇昀報導
加拿大安大略省一名29歲女子漢娜（Hannah A.）原本已是3個男孩的媽媽，一直希望家中能添個女兒，於是與未婚夫雅各（Jacob）決定再試一次，沒想到結果完全出乎預料，不僅沒懷上女兒，還一次迎來3名男寶，讓她瞬間成為「6個兒子的媽媽」，笑稱自己像住在「全男生宿舍」。
根據外媒《People》報導指出，漢娜與雅各育有11歲、4歲與1歲的3名兒子，不過漢娜一直盼著能有個小女兒，於是夫妻倆再度努力求子，懷孕後，她滿心期待接受第一次超音波檢查，卻在檢查室裡被狠狠嚇了一跳。
漢娜回憶，技師盯著螢幕好一會兒，才緩緩說出「妳肚子裡有2個寶寶」，她當時還算淡定，想著「雙胞胎可以接受，我媽生過雙胞胎，雅各也是雙胞胎家庭，合理」，但下一句話直接讓她大腦當機，技師提醒她先深呼吸後說，「其實…妳懷的是3個」。
突如其來的消息讓漢娜完全愣住，她說自己瞬間開始擔心未來生活怎麼辦，「原本家裡有4個孩子就已經很熱鬧了，現在要變6個！」不過雅各得知後的反應完全不同，他一聽到「三胞胎」立刻大笑，而她則是眼眶發紅，兩人一哭一笑走出診間，模樣逗得診所員工一直向他們送上祝福。
漢娜後來把整段心路歷程分享到TikTok，許多父母在下方留言分享自己養育雙胞胎或多胞胎的經驗，也有人替她祈福、加油。在後來的性別揭曉派對上，驚喜再次登場——三個孩子「全部都是男生」。派對現場雅各還趁機向漢娜求婚，讓她一邊落淚一邊大笑，直說這一天實在太瘋狂。
影片曝光後，網友們紛紛湧入留言，有人打趣，「妳未來至少會有6個媳婦」；還有網友說「有些媽媽就是天生的男孩守護者」。另外，有人調侃道，「第7胎說不定就是女兒」，不過漢娜回應，「這3個生出來後，我的子宮就要退休了」。
即使如此，漢娜仍覺得這段旅程像夢一樣，「我原本只想再生一個，結果多了3個，真的像命運和我開玩笑」，但她也表示，雖然未來肯定不輕鬆，但相信這就是屬於他們家庭的安排，「希望我的故事能讓大家笑一笑，也帶來一點力量」。
