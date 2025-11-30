想出道得看財力？K-pop「財閥偶像」崛起 練習生「努力至上」起跑線被改寫
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
「財閥偶像」近年來在韓國K-pop產業崛起。新男女混合團體Allday Project成員Annie（文徐允）日前直播時，一段保全與管家透過對講機通報「會長要進來了」的對話意外放送出去，引起網路討論。Annie出身新世界集團（Shinsegae）家族，是李明熙會長的外孫女、社長鄭有慶的長女，被視為首位來自大型財閥家族直系，且正式以練習生身分出道的K-pop偶像，象徵這個產業的起跑線正快速朝特權階級傾斜。
根據《韓國時報》（The Korea Times）報導，除了Annie，韓國娛樂圈近年也出現越來越多富二代，徹底翻轉過去「靠努力從底層翻身」的經典敘事。從第一代男團g.o.d餓到偷玉米到BTS七人擠宿舍共用1個廁所的故事，如今逐漸被「天生優勢型魅力」所取代。學者指出，財閥子女天生散發的從容與自信，被市場解讀成一種新的資本，「毫不費力的酷」成為粉絲願意追捧的原因。
這場變化背後是家長們積極投入「文化資本」的布局心態。教室裡、補習街上，出現大量學唱歌、跳舞的學童，錄取練習生成為一種榮耀。多數中產與富裕家庭視練習生為個人品牌養成，即便未能出道，仍可轉型成YouTuber、網紅或其他演藝工作。即便週末制K-pop專門課程一個月要價72萬韓元（約新台幣1.8萬元）仍吸引家長砸錢「投資」小孩。
然而，這股氛圍也讓訓練生制度出現明顯的階級分化。根據研究指出，K-pop 訓練生越來越倚賴高額補習、私教與演藝學院的「制度化準備」，經紀公司也開始更偏好「家庭背景優渥、成長過程順遂」的練習生，以降低醜聞風險。經紀公司Modenberry Korea近日在推出新男團時，甚至直接強調成員出身，以「百億企業創辦人孫子」作為亮點宣傳。
K-pop產業的貧富差距，在音樂成績上也愈拉愈大。Circle Chart統計顯示，全年十大最熱門歌曲，相較2014年有3首來自小型經紀公司，去年年榜前十名清一色由大型經紀公司包辦，中小型公司完全消失在榜單上。學者分析，這種由資本推動的體系，讓弱勢出身的練習生壓力更大，沒有後路與財力支撐的孩子，難以和「失敗也不怕」的富裕同儕公平競爭。
