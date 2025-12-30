想到北歐追極光！UNIQLO建議「保暖4件套」 過來人搖頭曝原因

許多到北歐追極光的網友表示，UNIQLO的發熱衣、毛衣保暖性足夠，但是外搭的羽絨外套抵擋不了極圈低溫，建議購買專業戶外品牌外套為佳。（示意圖：shutterstock／達志）

UNIQLO是許多人喜愛的平價連鎖服飾品牌。一位男子打算明年1月到北歐三國追極光，低溫可能只剩0下20度，於是打算趁UNIQLO特價採買，好奇該買什麼服飾才能保暖，貼文曝光後引發熱議，UNIQLO則推薦，可以購買內層發熱衣、中層毛衣和背心、外層羽絨連帽外套，不過不少過來人直言，進入北極圈只穿UNIQLO根本不夠，建議外層仍要購買專業戶外品牌的服飾。

原PO在Threads發文表示，自己過去都沒去過溫帶、寒帶地區，計劃明年1月到北歐三國追極光，低溫可能只剩0下20度，剛好最近UNIQLO的Hybrid羽絨連帽外套大特價，讓他忍不住好奇，「請問這款hold的住嗎？本身很怕冷」；原PO強調，除了羽絨外套以外，自己會再加穿發熱衣和毛衣，太冷的話會再搭配一件刷毛外套。

廣告 廣告

對此，UNIQLO現身留言，「小編建議最內層要穿HEATTECH超極暖款＋中層喀什米爾毛衣＋PUFFTECH背心外搭這件外套！保暖的中層一定要穿夠！不要感冒了」，UNIQLO補充，其實自家品牌也有喀什米爾羊毛材質的配件，原PO選購時可以一併參考。

不過許多過來人紛紛打臉，「我此時此刻在芬蘭穿這件，結論是：不行」、「不是，很羨慕你們有勇氣覺得UNIQLO賣的外套能讓你到北極圈」、「保暖衣及保暖內搭褲可以買UNIQLO的HEATTECH超極暖款，但外搭則不建議買它們的，因為在戶外追極光，你一定會冷到待不下去！建議去追極光衣物要去專賣戶外Outdoor的店找」、「小的個人經驗，這件只能撐到零度，有人說可以有人說不行，差異在於有沒有風！」。

更多中時新聞網報導

HBL》前冠軍隊光復 外卡末班車晉8強

阿妹台東跨年 揪玖壹壹眾星獻聲音彩蛋

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住