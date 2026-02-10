「想到就覺得害怕...」29歲陌生怪男公園想擄走幼孩！ 爸媽拿滑板車護子遭毆

台北市內湖區瑞陽公園昨日下午發生陌生男子疑似試圖抱走孩童事件，警方獲報後迅速到場處理，並將涉案男子依法送醫偵辦。（翻攝畫面）

台北市內湖區瑞陽公園昨（9日）下午發生一起驚悚事件！一名陪同孩子遊玩的夫妻，突遭陌生男子靠近並疑似試圖抱走孩童，雙方在拉扯與防衛過程中爆發肢體衝突，引發現場家長恐慌。警方獲報後迅速介入，將涉案男子帶回偵辦並依法強制送醫，案件目前已移送士林地檢署。

內湖瑞陽公園傳疑似強抱孩童事件？

警方說明，案發時間約在昨日下午，當時一對夫妻於內湖區文德路22巷的瑞陽公園陪同年幼孩子在遊具區活動，突有一名29歲康姓男子靠近孩童，並出現拉扯、試圖將孩子帶離的行為。

所幸父親第一時間警覺，立即將孩子抱離現場，避免意外發生。然而該名男子並未就此離開，反而持續逼近，引發家長高度警戒。

家長自保反遭攻擊？

受害家長事後在網路發文還原當時情況，指出在多次後退並試圖離開的過程中，對方仍不斷接近孩童。母親因感到恐懼，情急之下拿起一旁孩童的滑板車作為防護工具，要求男子保持距離。

不料此舉引發對方情緒失控，對母親出手攻擊。父親見狀上前制止，也遭波及，連孩子也在混亂中受到驚嚇，現場氣氛一度相當緊張。

涉案男子身分曝光 警方依法強制送醫

警方接獲報案後展開追查，於當日晚間6時左右，在文德路一帶尋獲涉案的康姓男子，並將其帶回派出所處理。警方表示，該男子疑有精神疾病就醫紀錄，後續依法進行強制送醫安置。

警方也指出，受害家長已正式提出傷害及強制告訴，全案依程序移送士林地檢署偵辦，相關細節仍待司法進一步釐清。

公園安全再受關注 家長心有餘悸

「想到就覺得害怕..這種未爆彈真的⋯⋯真的讓我不知道該說什麼」受害家長在貼文中坦言，事件過後仍感到心有餘悸。警方則強調，民眾若在公共場所發現可疑行為，應第一時間報警，避免自行衝突，以確保自身與孩童安全。

