【想到辦法了？】《中華一番！極》宣布休刊兩周 網友期待：要把小當家找回來了嗎

於 1995 年推出，由小川悅司創作之美食漫畫作品《中華一番！》，其續篇《中華一番！極》因日前傳出作者將主角小當家畫死後發文求助稱「不知該如何是好」引發許多粉絲討論，沒想到在今（16）日宣布將暫時休刊兩周，讓讀者期待是不是要把小當家找回來了。

《中華一番！極》因日前傳出作者將主角小當家畫死後在網路上發文求助引發社群熱議，全球讀者都向她提供建議以及劇情上的幫助，小川悅司也特別發文向台灣讀者致謝：「感受到大家對這部作品滿滿的愛，接下來我會一邊思考、一邊慢慢推進的」。

小川悅司也在公告貼文說明《中華一番！極》將於 1 月 30 日連載再起，並一次釋出 193、194 兩話，而最新的漫畫單行本第 21 集也預計會在今年 3 月 9 日發售。

但許多網友還是很關心小當家究竟能不能順利回歸？而目前作者並未說明，看來只能繼續觀望了。