想加油可以再等等！中油明起調降各油價0.2元

台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

中油明起調降各油價0.2元。（圖／台灣中油）

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

對於油價情形，中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，中油進一步說明，114年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

台灣中油表示，油品實際零售價格以各營業點公告為準。

