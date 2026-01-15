想加薪不必爆肝兼差！13個「微副業」選擇 靠興趣每週10小時輕鬆變現

國際中心／綜合報導

美國財經媒體《FinanceBuzz》近期發布專題報導，針對忙碌現代人整理出13種「每週僅需10小時」的高效副業。內容涵蓋線上教學、資產出租及勞務服務等多元領域，旨在協助民眾利用零碎時間創造額外收入，在不影響正職的前提下，有效緩解經濟壓力並累積財富。

隨著「斜槓」文化興起，越來越多上班族尋求正職以外的收入來源，但時間成本往往是最大阻礙。美媒《FinanceBuzz》指出，並非所有兼職都需要耗費大量精力，透過精準選擇，每週僅需投入約10小時，即可透過專業技能或閒置資源賺取外快。

在專業技能變現方面，「線上英文教學」與「家教技能指導」是首選。對於以英語為母語或具備高水準英語能力者，許多教育機構提供不錯的時薪，但部分要求需具備學士學位；若擅長鋼琴、吉他、運動等才藝，也可自訂高時薪授課。此外，若具備快速打字與敏銳聽力，「轉錄工作（Transcription）」也是一項選擇，根據Zippia報告數據換算，初期從業者的時薪約落在15美元到25美元之間，雖然過程較為枯燥，但報酬相當可觀。

針對喜歡靈活工作者，「寵物照護」與「外送服務」門檻相對較低。喜愛動物者可接案遛狗或提供寄宿服務；居住於都會區的民眾，則可利用單車或步行進行餐點外送，省去車輛磨損成本。另外，「代客看家（House Sitting）」與「園藝服務」也適合在地接案，替出遠門的鄰居澆水、除草或看顧房產，初期可透過人脈累積口碑。

值得注意的是，將「興趣」與「閒置資產」轉化為現金流的趨勢正夯。具備美感者可嘗試「家具翻新」，從二手市場收購舊家具，修復上漆後透過網路高價轉售；手作愛好者則可利用Etsy平台販售自製工藝品。若名下有閒置空間，無論是空房間、車位甚至儲藏空間，皆可透過Airbnb等平台出租；閒置車輛亦可透過Turo平台出租賺取被動收入，唯需注意車齡限制與保險規範。

最後，若不想耗費太多腦力，填寫「線上付費問卷」或透過應用程式接單「打零工」（如組裝家具、跑腿），也是積少成多的賺錢管道。

總結來說，這13種副業方案打破了賺錢必須長時間工作的迷思。專家建議，民眾可依據自身專長與生活型態，選擇最適合的切入點，即使每週僅撥出零碎時間，也能為自己打造穩定的第二收入來源。

