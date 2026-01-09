想勸長輩買ETF「績效攤開也沒用」 過來人搖頭：只會傷感情





市值型ETF近年績效亮眼，成為許多年輕投資人眼中的「懶人解答」，但這套邏輯放到家中長輩身上，卻常常完全行不通。究竟是投資觀念落差，還是世代風險認知不同？一名網友近日在網路論壇PTT股板發文，分享自己多次嘗試說服長輩投入市值型ETF卻屢屢碰壁的經驗，引發大量討論。

原PO表示自己不論在台股高點或拉回時提出建議，得到的回應始終是否定的。行情創高時，長輩認為「現在太高了，很可怕」，遇到修正甚至股災，又改口說「這時候進場一定會套牢」。即使退一步建議採取定期定額分散風險，仍被反駁「高低都買來回抵銷，根本賺不到錢」。

為了說服對方，原PO也曾拿出市值型ETF的長期績效數據作為佐證，卻只換來一句「沒賣掉都不能算賺」。相較之下，長輩更傾向相信自己選股、抄底的能力，近期實際操作卻出現小幅虧損；反觀若是同一時間投入元大台灣50（0050），帳面報酬早已有明顯差距，但長輩仍堅持「之後一定會賺回來」，讓原PO無奈詢問「到底要怎麼勸才有用」。

▼原PO曾拿出市值型ETF的長期績效數據作為佐證，說服長輩投入市值型ETF。（示意圖／取自Unsplash）

貼文曝光後，迅速引起大量網友共鳴，不少人直接勸退原PO，認為這類溝通幾乎沒有成功空間，「沒救了，我媽講了一輩子也聽不進去」、「不是你的錢，你最好是少管」、「賺錢沒你的份，賠錢專找你」、「認真講就是這樣 沒其它建議」、「多說只是破壞感情」。

▼有網友認為對部分長輩而言，投資不是追求長期資本成長，而是希望看到「實際拿到錢」的安心感。（示意圖／取自Pexels）

也有網友點出，長輩與年輕世代的投資目標本來就不同，「我是就買下去，五年後我爸看到績效才承認自己瞎買不如買0050就好」、「長輩喜歡的是領到錢的感覺」、「追求成長買市值，追求配息買高股息，青菜蘿蔔各有所好，不必強求」。

（封面示意圖／取自Pexels）

