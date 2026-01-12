想匯40萬元進行「幽靈裝潢」 警阻婦人落入詐騙陷阱

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓女子落入詐騙集團圈套，跑到台北市1家銀行打算臨櫃匯款40萬元，陳還告訴行員領錢是要用來裝修房屋。不過行員與警方都察覺異狀，進一步追問相關細節，她卻答不出來，警方這才發現她根本沒有要裝修，這些話術是詐騙集團為了躲避行員關懷提問的說詞；陳女最終發現遭騙，放棄提款。

北市警士林分局天母派出所日前接獲報案，台北富邦銀行天母分行通報，聲稱有1名女子打算匯款40萬元，疑似遇詐。

警員杜縣霖、陳惠婷趕到現場，員警向打算提款的陳女詢問來龍去脈，她聲稱匯款40萬元是因為近來要裝修房屋，是要付出去的工程款。不過，員警進一步詢問裝修項目、承辦公司及房屋地址時，她都無法明確說明，也無法提出任何相關的單據或工程報價單。

員警立刻發現陳女落入詐騙集團的圈套，隨即向她說明詐騙集團如何利用「假修繕、真詐財」的心理戰術，誘騙民眾將辛苦錢匯入人頭帳戶，並搜尋相關類似的詐騙情節新聞給她看，經過警方苦口婆心勸說1個小時，她這才放棄匯款念頭。

士林分局呼籲，詐騙集團常以社群媒體、交友平台為媒介，設下「愛情陷阱」或「投資保證獲利」等話術詐財，並指示被害人以「房屋裝修」等理由矇混行員與警方。呼籲民眾網路交友或投資務必保持警覺，遇有可疑金錢往來應再三查證，可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，共同守護辛苦積蓄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

