想升職加薪、禮貌地指出 free rider？微軟教你用 AI 寫年終審核

年尾績效審核季（Year-End Review）是爭取加薪晉升、奠定未來一年的關鍵期。但撰寫自我評估、洽談加薪，乃至給予同事反饋，都極考驗職場「情商」。如何不硬銷、不得罪人，同時確保自己的價值被看見？答案是：利用 Microsoft Copilot 作為你的 AI 助手！

Microsoft 最新介紹了幾個透過 Copilot AI 來生成年終審核的指令，指導你如何在三個最棘手的年終情境中，善用 Copilot 的能力，產出高情商且具影響力的專業成果。Yahoo Tech 以下就拆解成教學步驟形式，讓你寫出更適合你的報告。

教學一：有功要領，不要客氣的自我評估

自我評估不只是羅列成就，更要將成果與公司價值連結。Copilot 能夠提取你散落在 Microsoft 365（如 OneNote、Email、Teams）中的數據，助你一鍵生成專業報告。

步驟 1：準備好你的數據庫

將所有零碎的成就、收到的好評 Email、狀態更新、甚至是你記錄在 OneNote 的靈感和專案進度，盡量放在 Copilot 可以存取的環境。

步驟 2：輸入你的「數據整合提示」

提示的重點是要讓 Copilot 知道參考文件、角色和期望的輸出格式。

Prompt 範例：

Help me draft my self-evaluation for my performance review. Please reference this OneNote for information: [attach or link to a OneNote page that includes relevant information on your performance, such as status reports, presentations, feedback notes, and emails]. Then, write an impactful reflection (maximum 6,000 characters) on my 2025 contributions and include the following: Hit my sales goals every quarter, and exceeded my goal in Q4. Helped create a completely new onboarding system for new hires, including comprehensive documentation on everyday processes and filmed a short video showing a sales call in action (my idea!). Attended several networking events to meet new clients, with one interaction turning into a big contract. Always showed up on time to work, dressed professionally, and helped with mentoring new sales associates. Assisted with other tasks outside my day-to-day job, such as working with the accounting team on integrating new software into how we track revenue/sales. Finish by explaining why I believe I'm qualified for a promotion after 2.5 years in this role, and how I plan to use that new position to further drive business outcomes and team success.

繁體中文翻譯：

幫助我草擬績效審核的自我評估。請參考這個 OneNote 頁面獲取資料：[附上或連結到包含您的表現相關資訊的 OneNote 頁面，例如狀態報告、演示文稿、反饋備註和電子郵件]。然後，撰寫一篇有影響力的 2025 年貢獻反思（最多 6,000 個字符），並包括以下內容：每個季度都達到了銷售目標，並且在第四季度超出了目標。幫助為新入職員工創建了一個全新的入職培訓系統，包括日常流程的全面文件記錄，並拍攝了一段銷售電話實戰短片（這是我的主意！）。出席了多個社交活動以認識新客戶，其中一次互動促成了一份大合約。總是準時上班、衣著專業，並協助指導新的銷售助理。協助處理日常工作以外的其他任務，例如與會計團隊合作將新軟件整合到我們的收入／銷售跟蹤方式中。最後，解釋為何我認為在擔任此職位 2.5 年後，我有資格獲得晉升，以及我計劃如何利用這個新職位進一步推動業務成果和團隊成功。

步驟 3：修訂與優化

Copilot 會輸出初稿。請仔細檢查：

數據準確性： 確保所有數字和專案名稱正確。

情商調整： 若你偏好更謙遜的風格，可要求：「請將這份草稿的語氣調整得更為謙遜，但保留關鍵數據的影響力。」

教學二：擬定高情商加薪談判對話稿

要求加薪是壓力最大的時刻，你需要具備理據、專業性，同時展現對公司處境的理解。

步驟 1：界定情境與障礙

在提示中，除了你的成就，必須明確告訴 Copilot 你面對的潛在障礙（例如預算緊張）。

步驟 2：輸入你的「情境模擬提示」

提示的重點在於角色、目的、障礙和論據。

Prompt 範例：

I'm 25 and work in marketing. I'd like to ask my manager for a raise this year in my performance review meeting. Give me a script for bringing this up that's professional, respectful, and acknowledges that the company has a lower budget than past years and may only doll out raises for top performers. Highlight that I've taken on more work than usual since one of our teammates left earlier this year and we haven't had a chance to backfill the role yet.

繁體中文翻譯：

我是 25 歲的市場部員工。我希望在今年的績效審核會議中要求經理加薪。請為我提供一份對話稿，要求該對話稿須專業、尊重，並承認公司預算低於往年、可能只會為頂尖員工加薪。請強調由於我們一位隊友今年較早時候離職，而我們尚未能補回職位，我承擔了比平常更多的工作量。

步驟 3：練習與調整語氣

得到 Copilot 的回覆後，你便擁有了一份兼顧了公司難處和個人貢獻的談判稿。這份稿件將助你從「要求」轉變為「價值對話」，大幅提升談判成功的機率。

教學三：給予同儕反饋（Peer Review）的「情商校準器」

提供負面或建設性反饋，是用詞不慎便會得罪同事的高情商挑戰。讓 Copilot 成為你的「情商校準器」。

步驟 1：輸入你的真實感受（未經修飾）

大膽直接地輸入你對同事表現不滿意的真實想法，不要擔心語氣，因為 Copilot 會為你清洗掉情緒化的措辭。

步驟 2：輸入「情商校準提示」

提示的重點在於批評點、正面點和期望的語氣。

Prompt 範例：

My colleague can be really negative and hard to work with. She never offers solutions, and tends to complain when she's assigned something new or asked to do more than her typical job. It makes getting stuff done harder and also brings my mood down. She's very good at her job otherwise, like meeting deadlines, responding to emails, and showing up when needed! Help me bring this up in a peer performance review in a way that's encouraging, doesn't talk down to her, and offers suggestions for improvement that are realistic.

繁體中文翻譯：

我的同事非常消極，難以合作。她從不提供解決方案，當她被分配新任務或被要求做更多她日常工作以外的事情時，往往會抱怨。這使得事情更難完成，也讓我心情低落。不過，她在其他方面工作表現非常好，例如能按時完成工作、回覆電郵，以及在需要時出現！請幫助我在同儕績效審核中以一種鼓勵人心、不貶低她，並提供實際改善建議的方式提出這一點。

步驟 3：輸出專業反饋

Copilot 會將直接且帶有情緒的指控，轉化為專業、專注於行為和解決方案的反饋。

透過這三個教學，你可以有效利用 Microsoft Copilot 在年終審核中表現出卓越的專業性與高情商，確保你的付出得到應有的回報。

