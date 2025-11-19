想去日本趁現在! 中奧步"封鎖日觀光"五星級飯店價格跌

生活中心／綜合報導

楓葉季、雪季，還沒規劃要去哪裡嗎？日本是台灣旅客最佳選擇！近期中國祭出通告，要求小粉紅們，不要到日本玩，引發一波中國人退訂潮。以往人擠人的景區，現在旅遊起來更舒服了，而且飯店因為沒有那麼多人在搶，價格明顯下降，以往一晚破萬的五星級飯店，現在只要七折就能入住！

巨大雷門紅燈籠，還有傳統人力拉車，淺草保留日本江戶時期的風味跟樣貌，深受中國旅客喜愛。不過滿滿的遊客擠爆淺草，這畫面短期內恐怕，再也看不到。因為中國又出奧步，通告國民，不建議赴日觀光，引爆中國旅客退訂潮。卻沒想到此舉，不但沒逼得日本低頭，世界各地的遊客，更因此，撿到便宜。

滿滿的遊客擠爆淺草，這畫面短期內恐怕，再也看不到（圖／民視新聞）台灣籍旅客：「像去日本的話，可能相對觀光客會比較少一點，（飯店變便宜）當然一定要去啊，可能多住個幾天吧。」

台灣籍旅客：「一般的住宿來說，就是房價比較低，一定是會有一個動機促使去（玩）。」

網友興奮PO文逗相報！中國人不去後，日本旅宿變得超便宜。原本大阪住宿，一晚要價2000左右，少了中國人，現在一晚平均1200有找。就連去京都奈良的觀光列車，都從一票難求，到空位滿滿。

原本大阪住宿，一晚要價2000左右，少了中國人，現在一晚平均1200有找（圖／民視新聞）旅行社總經理陳健欽：「自由行的飯店上面，是有降價的狀況，那降價反應的速度很快，跌個五千塊，跌個三千塊的日幣，耶誕節之前或是在1/5到農曆前，這段期間的部分的飯店價格，會往下降。」

實際打開訂房平台看看，位在淺草市中心的日系連鎖飯店，聖誕假期雙人入住，一晚只要新台幣3459，平日房價更是只要2600左右。比起以往動輒每晚6千多的價格，等於打了五折。不只淺草，東京老牌五星旗飯店，以前一晚沒有1萬住不到，現在也只要7500就能入住。

旅行社總經理陳健欽：「台灣有事日本就挺臺灣嘛，那現在日本有事了，那台灣的旅客要不要去挺他，中國人不去日本那會去哪裡，去南韓，南韓現在上個月還在抗議，我們客人還去買的時候，我是台灣人不是中國人。」

中國想將對付台灣觀光的招術，移植到日本，希望換來日本妥協。但受傷最深的，恐怕還是退訂後損失金錢的小粉紅，以及在日本經營一條龍產業的旅日中國人。

