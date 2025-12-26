想去日本跨年注意了！醫示警「流感熱點」在九州和這些熱門旅遊地區

年末出國潮來臨，日本成國人最愛目的地，機票與旅館訂單飆升，出境旅遊熱度再創新高。然而，前台大感染科醫師、日本旅遊專家林氏璧提醒，目前日本流感流行熱點主要集中在九州、四國，以及山陰山陽地區。

林氏璧今（26）日在臉書發文分享，有網友表示自己12月中剛從福岡回來，全程未戴口罩、未使用酒精消毒，也沒有出現一般感冒症狀，「不覺得那邊疫情嚴重。」但林氏璧直言，「你自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行。你就是個個案而已。」他說，目前日本流感流行熱點在九州，四國，山陰山陽。

出現一症狀要警覺 恐已合併肺炎

台灣疫苗推動協會理事長、台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎指出，流感屬下呼吸道感染，除了可能引發全身痠痛、倦怠與聲音沙啞，也會咳得比較厲害，嚴重時可能引發肺炎、心肌炎，甚至危及生命。此外，相關風險不僅限於50歲以上公費流感疫苗族群，根據去年統計顯示，「20歲以上的流感死亡率已經比兒童更高」，顯示年輕人就開始有風險。

李秉穎特別提醒，若出現呼吸急促、感覺吸不到空氣等症狀，已非單純流感，恐怕已經有肺炎情形，應立即就醫。

此外，流感疫苗的效益不止於防範流感，李秉穎指出，接種疫苗可降低冠狀動脈疾病風險，避免心肌梗塞及中風；國內外研究也顯示，接種流感疫苗後，失智症發生率可降低約36%，推論因為失智症可能與腦部微血管栓塞有關。民眾一定要切記「打流感疫苗可以顧肺、顧心跟顧腦。」

