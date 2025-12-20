想吃冰塊、容易疲倦？「這些症狀」恐是貧血惹禍 忽略恐害心臟

您是否常覺得精神不濟、上課或上班時昏昏欲睡？或是走幾步路就喘、偶爾眼前一片黑？這些看似日常的小毛病，可能都是「貧血」的警訊。貧血意指血液中的紅血球或血紅素不足，導致氧氣無法順利運送到全身，進而引起各種不適症狀。本篇整理了8大常見的貧血症狀，帶您了解哪些警訊值得留意。





▲網友熱議8大貧血症狀。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



天氣轉涼後許多人容易疲倦 可能是貧血導致



觀察近3個月網友針對「貧血症狀」的相關話題討論，可以發現「影響精神狀態」是網友最有感的症狀。不少醫師在網路上提醒「天氣轉涼後，許多人容易疲倦，可能是貧血導致」，並解釋在紅血球或血紅素不足時，會造成身體供氧不足，細胞無法獲得足夠的能量，便會導致精神不濟、注意力下降甚至全身虛弱。

廣告 廣告



小心「頭痛、頭暈」常見貧血症狀



「頭痛、頭暈」同樣是許多網友熱議的貧血症狀。有網友分享自己平時都會固定補充鐵劑，卻仍因貧血而嚴重暈眩，詢問「整個頭暈到不行，是怎麼回事」，吸引網友熱烈回應。

有留言者同樣有類似經驗，「我的醫生除了開鐵劑給我吃以外，他還建議我可以去婦產科、腸胃科檢查一下」，在檢查後才發現是子宮肌瘤造成的貧血，開刀切除後，貧血症狀改善許多，提醒缺鐵並非造成貧血的唯一原因。

許多網友也呼籲「去做全身健康檢查很重要」，若反覆一再出現頭暈、頭痛的情況，切勿自行忽略。



婦女懷孕時因生理狀況 更容易出現貧血情況



此外，「呼吸困難、呼吸急促」與「影響視力」也常被網友點名為明顯的貧血症狀，特別是婦女在懷孕時，因生理狀況而更易貧血，應格外小心。

有位孕媽媽驚呼「走一走會很容易喘不過氣，然後突然眼前一片黑，我真的嚇到了」，吸引不少網友共鳴，建議可在醫師指示下補充鐵劑或相關營養品，並於產檢時密切追蹤血液的各項指標。



長期忽略貧血症狀 恐增心臟負擔提高健康風險



除了上述症狀之外，「心律不整」、「想吃冰塊」、「皮膚蒼白或發黃」及「頭髮變得脆弱」等情況也常被認為是貧血症狀。若長期忽略貧血症狀，不僅影響日常生活品質，更可能增加心臟的負擔，進一步提高健康風險。如果你也出現上述貧血症狀，務必儘早就醫檢查，調整飲食與作息。謹慎對待身體的求救訊號，才能健康度過每一天！

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·貧血吃豬肝能補血，到底有沒有效？效果不錯，但4物質太多，一周吃一次就好

·不只紅色食物補血！1圖看「吃了滿血復活10種食材」 專家激推「這1類」快速且有效