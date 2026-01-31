想吃剩1週！周杰倫愛店傳歇業 文化阿給「1圖」吐實：暫時不會開回去了

記者簡浩正／綜合報導

阿給是不少人來到淡水喜歡吃的品項之一，其中「文化阿給」相當知名。（圖／翻攝自店家IG）

周杰倫愛店將歇業！50年淡水知名小吃「文化阿給」近日宣布即將暫停營業，引發不少老饕與粉絲震驚，該店過去因是天王周杰倫的愛店之一而聲名大噪，如今突傳歇業消息，也讓不少網友直呼不捨。對此，文化阿給先是說明並非永久停業，而是因家庭因素暫時分家經營，待庫存售完後將短暫休息；不過，後來又提及原址「暫時不會開回去了」，讓饕客直呼遺憾。

位於淡水區真理街上的「文化阿給」，位於淡水老街末端，與淡江中學、真理大學在同條路上；其菜單超級精簡，只有阿給、魚丸湯和包子三樣，但就是這份樸實的美味，讓它成為在地人和外地遊客的共同回憶。

文化阿給本身具知名度，加上位於淡江中學旁，周杰倫當年就讀時就是常客，成名後店家更以他常點的組合推出「周杰倫套餐」（阿給＋魚丸湯＋包子），價格親民又超值，不少粉絲特地前來朝聖。傳出甚至在兩年前的演唱會上，周杰倫還曾公開提及這家老店。

淡水知名小吃「文化阿給」近日在社群平台發文宣布即將暫停營業。（圖／翻攝自店家IG）

業者昨日發文表示，非常感謝大家的支持與肯定，「因家庭因素即將分家，目前僅剩庫存可賣，約一週左右就會暫時歇業。」並強調不是永久關門，將來會再開另一間店，繼續服務大家。讓不少饕客遺憾，直呼是「最愛吃的阿給店」。

不過，業者隨後在IG再度發文，並附上原址貼圖表示：「目前這個先暫時不會開回去了」，庫存提早賣完會再公告給大家！有要改善的地方都能和我們說說。網友隨即在下方留言：「一樣會在淡水吧」、「拜託不要離太遠啊」，相當關心店家近況。

