想吃嗎？湖南餐館推「石槽火鍋」 老闆保證：豬沒用過

湖南永州一餐館近日推出「石槽火鍋」，引發熱議。不少網友調侃：像極了小時候家裡的「豬槽子」。對此，餐館老闆席一飛表示，衛生和安全沒有問題，藝術來源於生活，這些石槽都是經過拋光打磨的，很安全，並保證「豬沒用過」。

來源：YouTube

封面新聞報導，席一飛表示，石槽鍋並非直接挪用舊豬食槽，而是由老石頭改造而成，已經投用了一個多月。目前店裡僅有兩口這樣的石槽鍋，且每次使用後都會拆卸清洗，保證衛生。

根據網友發布的視頻，「石槽鍋」由整塊老青石打造而成，呈長條形。上菜時，服務員會先將清洗乾凈的「石槽鍋」擺放在定製的支架上，點燃炭火後，「石槽鍋」逐漸升溫，再倒入提前熬製好的湯底，待湯沸騰後，就可以動筷子開燙了。

為了配合「石槽鍋」的燙煮體驗，用於加湯的壺和盛菜的勺子，都是「大號版」，被網友戲稱「餵豬感拉滿」。

席一飛表示，他在永州經營了六年的餐飲生意，前後投入了400多萬元（人民幣，下同，約57萬美元）在餐廳的風格打造上。

「我們占地不算小，主打文旅農家樂模式，能同時容納40多桌客人，以圍爐吊鍋、草莓採摘、釣魚，以及當地特色美食等田園農趣為主。」

席一飛說，2025年底，為適應經濟環境變化，團隊尋求經營的新突破口，「想做些有亮點、消費不高的項目吸引顧客。」這一突破口，最終落在他收藏多年的老石頭上。

「我以前做過古玩生意，平時喜歡收老物件，院子裏堆了不少石缸、石凳、石鼓。」席一飛說，結合店內經營多年的石鍋系列菜品，他萌生用石槽做火鍋的想法。「想換個更有反差感的容器，這些老石頭剛好派上用場」。

一個多月前，「石槽火鍋」亮相：長方形槽狀，長約1米、寬約30厘米、深10多厘米。石槽底部平整光滑，外側是石頭質地的粗獷。

面對「營銷噱頭、劍走偏鋒」的質疑，席一飛坦言：「營銷效果很明顯，很多客人都是慕名而來，食客們都很喜歡。」他表示，「石槽火鍋」8人份一桌，人均消費30至50元，「它更像是一個引流產品，讓更多人知道我們山莊，進而體驗其他項目」。

