「想吃妳布丁」尪遺物驚見閨密露胸照 大尺度嚇壞女兒！元配怒告小三

新竹一名人妻因丈夫過世失去求生意志，2個女兒為了喚醒她的求生慾，決定公開隱藏多年的驚人秘密，揭發父親生前與母親高中閨密的地下情！女兒向媽媽揭發這位常來家裡聚餐的熟面孔阿姨、私下與父親往來極度露骨，婦人得知真相後氣到提告閨密小三，最終經法院判賠20萬元。可上訴。

判決顯示，新竹一名婦人2017年歷經喪偶之痛，不忍相伴32年的丈夫過世，悲痛欲絕甚至想放棄治療疾病，女兒們只好忍痛揭開老爸生前的外遇醜聞，告知母親她的高中死黨曾是父親的小三。女兒透露在整理遺物時才發現這樁婚外情，並表示這名小三阿姨平時常來家裡作客，誰知私下竟傳送掀衣照誘惑，還附註：「早安：新鮮的，看完請刪除」，父親收到竟還調情回應想吃「忽然覺得好想吃妳的布丁奶」，尺度大到連女兒都直呼太誇張。

小三被拆穿後拿什麼藉口當擋箭牌？

女兒們為了保護母親，直到2023年才跟小三攤牌，小三被拆穿後抬出民俗療法當擋箭牌，辯稱是為了照顧男方才同住一房，還肉麻表示待在男方身邊很安全。隨後她又改口道歉，承認自己一時理智斷線才會越軌，強調「我非聖人才會隨著你爸的安排犯下大錯」」，不斷請求原諒並宣稱平時都有做善事彌補。

元配得知真相後如何解決？

人妻得知真相後原本想忍氣吞聲，可是無意間看到小三開心的生活照，內心實在嚥不下這口氣，憤而提告求償60萬元。小三在庭上辯稱兩人只是客戶關係，強調男方患有小兒麻痺，兩人只是分享生活、互相扶持的普通朋友。然而，法官認定那些露胸照與調情話語足以證明兩人關係不單純，判定小三確實侵害配偶權，裁定賠償20萬元定案。

