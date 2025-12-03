想吃念頭揮之不去？「瘦瘦筆」能關閉食物噪音助減重
面對秋冬轉涼許多減重族群面臨大腦中不斷出現的進食念頭，這種現象稱為「食物噪音」，根據2025年歐洲糖尿病研究協會發表的真實世界調查「INFORM」，司美格魯肽能同時作用於大腦下視丘與獎勵系統，有效關閉食物噪音。
食物噪音與單純的嘴饞有明顯區別。越診所院長陳君琳醫師解釋，嘴饞是針對特定食物的強烈渴望，例如看到美食短影片後突然想吃炸物；而食物噪音則是持續的、非特定的內心辯論，如「我吃這個健康嗎？」、「蛋白質夠不夠？」等難以控制的侵入性思緒。
秋冬季節氣溫下降會刺激下視丘，引發「生理性飢餓」，目的是增加熱量攝取維持體溫。加上年末聚會頻繁，容易導致「享樂型飢餓」，即便有飽足感仍想繼續進食，使腦內食物噪音更加明顯。
人體從接收訊號至產生飲食行為的反應鏈可用「CIRO模型」解釋，分別代表「誘發因子」、「影響因子」、「反應」與「決定」。陳君琳醫師表示，過去減重衛教往往只關注「決定」，並將失敗歸咎於意志力不足。然而，CIRO模型證實，透過介入「影響因子」，如充足睡眠、壓力管理或使用GLP-1藥物，能從源頭改變整個反應鏈。
司美格魯肽如何關閉食物噪音？陳君琳醫師解釋，這款俗稱「瘦瘦筆」的GLP-1類腸泌素針劑作用於大腦兩個關鍵區域：一是控制生理機能的「下視丘」，藥物能在此產生飽足訊號；二是控制愉悅感與成癮的「獎勵系統」，使大腦對高糖高脂食物產生抗性，不再覺得誘人。
「INFORM」調查結果顯示，使用司美格魯肽前，超過六成受試者覺得自己花費太多時間或整天都在想食物；使用後，這兩項數據大幅下降至16-17％。藥物介入的核心轉變，是讓使用者從「想吃但必須忍耐」的痛苦狀態，轉為「打從心裡不想吃」的自然狀態。
除了減重效果，司美格魯肽還具有多重器官保護作用。陳君琳醫師提到，「SELECT」臨床試驗證實，此藥能顯著降低肥胖及非糖尿病者的心血管事件風險。更值得注意的是，心血管風險的下降在患者體重尚未明顯減輕的試驗前期就已發生。數據分析顯示，心血管事件降低的總體益處中，僅約20％歸因於體重下降，其餘80％來自藥物本身的直接保護作用。
面對年末聚餐，陳君琳醫師提出四項控制食物噪音的建議：一、穩定影響因子，做好保暖、多喝溫水、保持充足睡眠和均衡營養；二、阻斷外在誘惑，避免在家囤積零食，飢餓時不要逛夜市；三、適度滿足慾望，如每週安排一餐想吃的美食；四、尋找多元抒壓管道，用運動、社交、按摩等替代進食來紓壓。
陳君琳醫師最後強調，GLP-1類腸泌素藥物僅是減重輔助工具，非終點。若使用期間忽視蛋白質攝取與肌力訓練，可能導致肌肉流失，陷入「注定復胖」的惡性循環，甚至引發肌少症或骨質疏鬆等後遺症。管理「食物噪音」的根本之道，在於建立健康生活型態，正視壓力來源、確保充足睡眠，並找到多元舒壓管道，才能實現長期健康體態。
延伸閱讀
體重每增10% 睡眠呼吸中止症風險增6倍
張軒睿爆鬧翻許光漢、遭章廣辰無視 師兄楊祐寧曝3人私下個性
民進黨選對會拍板 劉建國「二度出戰」參選雲林縣長
其他人也在看
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 16
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病
65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 390
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 2
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 13
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
她天天深蹲卻練壞膝蓋！害慘關節的「現代運動病」3大熱門運動都上榜
「我每天都去健身房做深蹲，怎麼反而越練越痛？」32歲的Tina，是一位上班族兼健身愛好者。為了雕塑大腿與臀部線條，她每週重訓四天，每次至少90分鐘。起初效果顯著...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國中女生偏頭痛畏懼上學 就診揪出意想不到地雷
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】15歲的林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，爸媽還誤以為是「課業壓力大」所導致。直到至奇美醫院神經內科主任楊浚銘門診，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策（SDM，shared decision making）後，自費施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週二至三次下降至每月一至兩次。另外透過頭痛日誌，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。 不只氣溫和氣壓 高熱量與高刺激性食物也可能誘發偏頭痛 楊浚銘主任表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。而許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關；此外，為了保暖和過節，民眾在冬天可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見健康醫療網 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 165
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
一天最後一口咖啡時間曝！ 醫示警：晚喝毀深層睡眠
很多人自豪認為「我喝咖啡照樣睡得著啊！」不過，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的系統性回顧與統合分析，示警咖啡因對睡眠的破壞力極大，睡眠品質可能已經大打折扣而不自知。研究結果顯示，攝取咖...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1