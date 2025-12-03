想吃念頭揮之不去？「瘦瘦筆」能關閉食物噪音助減重

面對秋冬轉涼許多減重族群面臨大腦中不斷出現的進食念頭，這種現象稱為「食物噪音」，根據2025年歐洲糖尿病研究協會發表的真實世界調查「INFORM」，司美格魯肽能同時作用於大腦下視丘與獎勵系統，有效關閉食物噪音。

面對秋冬轉涼許多減重族群面臨大腦中不斷出現的進食念頭，這種現象稱為「食物噪音」。（示意圖／Pexels）

食物噪音與單純的嘴饞有明顯區別。越診所院長陳君琳醫師解釋，嘴饞是針對特定食物的強烈渴望，例如看到美食短影片後突然想吃炸物；而食物噪音則是持續的、非特定的內心辯論，如「我吃這個健康嗎？」、「蛋白質夠不夠？」等難以控制的侵入性思緒。

秋冬季節氣溫下降會刺激下視丘，引發「生理性飢餓」，目的是增加熱量攝取維持體溫。加上年末聚會頻繁，容易導致「享樂型飢餓」，即便有飽足感仍想繼續進食，使腦內食物噪音更加明顯。

人體從接收訊號至產生飲食行為的反應鏈可用「CIRO模型」解釋，分別代表「誘發因子」、「影響因子」、「反應」與「決定」。陳君琳醫師表示，過去減重衛教往往只關注「決定」，並將失敗歸咎於意志力不足。然而，CIRO模型證實，透過介入「影響因子」，如充足睡眠、壓力管理或使用GLP-1藥物，能從源頭改變整個反應鏈。

秋冬季節氣溫下降會刺激下視丘，引發「生理性飢餓」，目的是增加熱量攝取維持體溫。（示意圖／Pixabay）

司美格魯肽如何關閉食物噪音？陳君琳醫師解釋，這款俗稱「瘦瘦筆」的GLP-1類腸泌素針劑作用於大腦兩個關鍵區域：一是控制生理機能的「下視丘」，藥物能在此產生飽足訊號；二是控制愉悅感與成癮的「獎勵系統」，使大腦對高糖高脂食物產生抗性，不再覺得誘人。

「INFORM」調查結果顯示，使用司美格魯肽前，超過六成受試者覺得自己花費太多時間或整天都在想食物；使用後，這兩項數據大幅下降至16-17％。藥物介入的核心轉變，是讓使用者從「想吃但必須忍耐」的痛苦狀態，轉為「打從心裡不想吃」的自然狀態。

除了減重效果，司美格魯肽還具有多重器官保護作用。陳君琳醫師提到，「SELECT」臨床試驗證實，此藥能顯著降低肥胖及非糖尿病者的心血管事件風險。更值得注意的是，心血管風險的下降在患者體重尚未明顯減輕的試驗前期就已發生。數據分析顯示，心血管事件降低的總體益處中，僅約20％歸因於體重下降，其餘80％來自藥物本身的直接保護作用。

調查結果顯示，使用司美格魯肽前，超過六成受試者覺得自己花費太多時間或整天都在想食物。（示意圖／123RF）

面對年末聚餐，陳君琳醫師提出四項控制食物噪音的建議：一、穩定影響因子，做好保暖、多喝溫水、保持充足睡眠和均衡營養；二、阻斷外在誘惑，避免在家囤積零食，飢餓時不要逛夜市；三、適度滿足慾望，如每週安排一餐想吃的美食；四、尋找多元抒壓管道，用運動、社交、按摩等替代進食來紓壓。

陳君琳醫師最後強調，GLP-1類腸泌素藥物僅是減重輔助工具，非終點。若使用期間忽視蛋白質攝取與肌力訓練，可能導致肌肉流失，陷入「注定復胖」的惡性循環，甚至引發肌少症或骨質疏鬆等後遺症。管理「食物噪音」的根本之道，在於建立健康生活型態，正視壓力來源、確保充足睡眠，並找到多元舒壓管道，才能實現長期健康體態。

