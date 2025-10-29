想吃氣泡水冰塊！他公開超蠢「製冰過程」 全網傻眼了

氣泡水因為含有大量二氧化碳，和一般汽水一樣擁有強烈的刺激口感，同時又不含熱量、甜味，成為健康族群想喝汽水時的第一選擇。一位男子近日想要享用「氣泡水冰塊」，沒想到DIY後才發現，二氧化碳全都不見了，成品只是「一般冰塊」，讓他忍不住公開親身經驗，呼籲民眾別學他做蠢事，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近他常常飲用氣泡水，某天突發奇想決定把氣泡水做成冰塊，這樣一來可以擁有更冰涼的口感，沒想到他把氣泡水倒入製冰盒冷凍後才發現，「溫度太低二氧化碳會跑掉，最後只會是一般的冰塊」，讓原PO忍不住公開犯蠢經驗，呼籲其他人只要加很多冰塊，即可享用冰涼的氣泡水。

對此，許多網友紛紛回應，「你倒在製冰盒存放，不管是常溫／冷藏／冷凍，我想氣泡都會跑掉吧」、「你應該是要整罐拿去冰啊，不是裝在製冰盒裡面吧？氣泡水本身就有氣，你打開倒入製冰盒不就已經先把氣都放光了…結冰水或養樂多不也都冰整罐嗎？裝製冰盒是哪來的神邏輯…」。

有內行人則說明，「冰箱溫度不夠低，不足以使二氧化碳凝固，你也不要拿乾冰來啃，會有舌頭截肢的新聞」、「水結冰後的晶格不足以容納二氧化碳，所以二氧化碳會析出，只有少量的二氧化碳會剛好被包裹在冰塊中的小空腔裡來不及逸散，所以的確溫度低到結冰時，溶解二氧化碳的能力會消失，從水的溫度－密度變化就可見端倪了，很基本的物理知識」、「溫度降低，CO2溶解度是提高的，但是變成冰塊後，CO2不會溶在冰裡，所以CO2就被排掉了，等到退冰後的水，裡面就沒CO2了」。

