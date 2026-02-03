想吃監獄年夜飯？高雄男持刀「逼報警」 西施嚇到乖乖照做

高雄一名男子想吃免錢年夜飯，竟持刀搶檳榔攤，遭到高雄地檢署起訴。（翻攝Google Maps）

高雄一名49歲柯姓男子疑似生活陷入困境，竟動起「想進監獄吃免錢年夜飯」的奇葩念頭。今年1月13日凌晨，他持刀前往三民區一間檳榔攤，對著獨自看店的女店員亮刀威脅，但目的不是搶錢，而是要她「快點報警」。警方隨後將他逮捕，高雄地檢署也依恐嚇罪將他起訴，並聲請簡易判決。

事發於凌晨0時許，柯男走近建工路上的檳榔攤，看見女店員獨自一人，突然亮出尖刀，命令「你給我報警！」女店員一時不解其意，不知是否遭遇搶案。柯男見她遲遲沒反應，又加碼恐嚇「你不報警，我就搶劫了！」店員這才恍然大悟，顫抖著拿起電話撥打110。

警方趕抵後迅速壓制情緒不穩的柯男。他被制伏後卻反悔，辯稱當時喝醉酒、記不得發生的事。然而，整個過程已被店內監視器清楚錄下；女店員也證稱，柯男親口表示「沒錢、想被關」，才會逼她報警。

檢方調閱監視器與多方證詞後認為，柯男主觀上並非要取財，是企圖藉犯罪讓自己「自投羅網」，以求解決生活與食宿問題，故不構成恐嚇取財罪，但持刀威嚇仍屬恐嚇行為。

高雄地檢署最終依恐嚇罪起訴柯男，並聲請簡易判決，希望法院迅速審理。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

