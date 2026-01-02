想吃義大利麵但又怕熱量太高嗎？懂得聰明搭配 也能吃得美味又不怕胖

義大利麵控看過來～想吃義大利麵但又怕熱量太高嗎？其實不論是麵條、醬料、配料都是影響熱量的關鍵，懂得聰明搭配，也能吃得美味又不怕胖。

義大利麵條 熱量表：（以下為每100g之熱量估值） 圓直麵：348 kcal 筆管麵：350 kcal 彎管麵：352 kcal 蝴蝶麵：355 kcal 細扁麵：347 kcal 貝殼麵：350 kcal 螺旋麵：344 kcal 天使麵：362 kcal 墨魚麵：347 kcal 醬料 熱量表：（以下為每200g之熱量估值） （會因食材及做法不同而有熱量差異 實際數值依實際為準） 紅醬：211 kcal 青醬：298 kcal 白醬：319 kcal 清炒：136 kcal

主菜 熱量表：（以下為1人份之熱量估值） （會因食材及做法不同而有熱量差異 實際數值依實際為準） 義大利肉醬（120g）：262 kcal 培根（3片/63g）：234 kcal 德國香腸（2條/94g）：259 kcal 菇類（200g）：69 kcal 海鮮（蝦3/干貝2/蛤蜊10）：53 kcal 雞胸肉（100g）：117 kcal

這樣選擇 更健康： 選擇直麵 減少醬料吸附 相較於扁麵或螺旋麵 直麵表面較光滑、不易吸附醬汁油脂 能減少熱量攝取 醬料選擇以清炒為主 清炒 ＞ 紅醬 ＞ 青醬 ＞ 白醬 熱量與油脂含量依序增加 建議優先選擇清炒 較清爽不膩口 以白肉／菇／蔬菜為主 蔬菜、菇菇、海鮮熱量低 是更健康的搭配選擇

營養師小提醒： 想吃義大利麵不一定要有罪惡感，關鍵在於選對麵條、挑對醬料、避開高脂主菜，小地方做對一點，熱量就能差出一大截，吃義大利麵也能兼顧營養與健康。

