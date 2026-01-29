想吃藍莓動作要快 業者估2月起恐漲價

根據國際主要產區農場評估，從2月開始藍莓供應將趨緊，價格也可能因此上升。（圖：嘉義縣政府提供）

藍莓的好，人盡皆知，不過想吃藍莓得加快手腳，根據國際主要產區農場評估，從2月開始，藍莓供應將趨緊，價格也可能因此上升。（請聽AI報導）

根據外媒報導，隨著全球藍莓供應進入季節交替階段，產業預期2月起將出現供應趨緊、價格走揚的情況。目前市場主力是智利產的藍莓，但是當地藍莓提早成熟，加上熱浪影響產季末端的鮮果產能，預估2月底前多數果量將提前出清，比往年提早2至4個星期。

進口商評估，3月中旬將由美國本土與墨西哥接棒。然而墨西哥近年平均每季出口量約1.35億磅，這一季預估將減少10%至20%，恐怕加劇3月供需失衡風險。除此之外，美國東南部地區面臨氣候變數的挑戰，寒流也可能影響開採時間。

目前藍莓整體價格水準穩定，但業界預期2月初起可能會逐步走強。綜合產地預測，3月將是藍莓市場高度關注的關鍵期。專家建議，如果近期有購買需求，不妨提前入手，以免未來價格波動加劇、甚至短暫缺貨。（以上新聞楊清緣編輯，AI播報）