想吃要快！ 米其林餐廳歇業倒數 饕客不捨：惋惜

米其林指南推薦的知名餐廳紛紛宣布收攤。（圖／翻攝自臉書@Orchid Restaurant 蘭）





近期餐飲業掀起一波年底歇業潮，不只一般店家，就連米其林指南推薦的知名餐廳也紛紛宣布收攤。台中向上市場的人氣名店在來碗粿米糕證實，只營業到12月31日；而連續八年獲米其林推薦的歐式餐廳Orchid蘭，也將在明年一月底畫下句點。

熱騰騰的米糕，鋪上肉燥、小黃瓜，Q彈糯米飯香氣四溢，這一碗承載著三代傳承的好味道。在來碗粿米糕過去曾獲米其林指南入選，吸引許多饕客專程來朝聖。不過店家宣布，將在今年最後一天結束營業。

業者在社群貼文寫下，希望重新呈現家中的傳承味道，但多年來也想嘗試突破，只是忙碌讓他們難以兼顧推展與生活。「今年的最後一天，就是最後營業日」短短一句，讓不少老顧客直呼太可惜。

同樣讓美食界震驚的，還有台中知名歐式餐廳Orchid蘭。從2018年起連續八年入選或獲得推薦，甚至積極舉辦四手餐會，人氣與實力兼具。但業者日前宣布，餐廳將在明年1月31日正式歇業。

Orchid蘭表示，「這不是結束，而是故事來到最值得停下的篇章」，希望用最美好的定格，為階段性旅程畫上逗點。兩家人氣餐廳相繼宣布歇業，也讓食客們紛紛湧入留言區表達不捨，直說「還來不及吃到最後一次」，可惜又惋惜。

