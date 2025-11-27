想吃鍋補冬又怕代謝降？聰明掌握3個原則，不怕問題找上門
立冬過後，冷空氣逐漸南下，台灣正式進入「想吃鍋的季節」。許多人明明平常控制飲食，一到11月卻突然食慾大開，看到當歸排骨湯、薑母鴨、羊肉爐就特別心動。藉此，藥理學家周泰廷指出，這並非單純嘴饞，而是身體在回應季節變化：低溫會增加能量需求，也讓循環減緩，大腦自然釋放飢餓訊號，同時心理上也渴望溫暖與安全感。
冬天代謝下降？聰明吃掌握「暖身、循環、不厚重」三原則
冬季進補並非大補就好，而是講求溫潤調理、循序平衡。專家建議，可以從食材、湯品和生活習慣三方面入手。
食材選擇：根莖蔬菜與膳食纖維
紅蘿蔔、南瓜、牛蒡、山藥、香菇等，不僅提供膳食纖維、植化素與自然醣類，還能穩定能量，減少因寒冷而增加的高熱量渴望。這類食材也常作為藥膳基底的配搭，使冬季料理既溫暖又不厚重。
湯品搭配漢方草本，補得更溫和
冬天煲湯，可加入當歸、黃耆、枸杞、紅棗、川芎與薑片等溫潤草本，這些食材正是許多人熟悉的當歸排骨湯元素。當歸與川芎增添溫潤，黃耆、紅棗與枸杞支持元氣，薑片則去寒溫暖。搭配豆類、全穀和蔬菜，形成暖而不燥、補而不膩的冬季飲食模式。
搭配外在循環
泡腳15–20分鐘，保持局部溫暖
熱毛巾敷後腰或肚臍，促進循環
行走型運動取代久坐，增加日常活動量
起床先喝溫水，讓身體慢慢喚醒代謝
現代生活便利選擇：莊松榮藥燉排骨湯
對忙碌的人而言，自家熬煮藥膳可能不易，但仍想在冬天喝到一碗溫潤湯品。
台灣百年藥廠「莊松榮」的藥燉排骨湯提供便利解決方案。它將當歸、川芎、黃耆、枸杞、紅棗依比例調和，重現傳統藥膳風味，讓忙碌現代人也能輕鬆享用冬季溫潤滋養。
冬季補養不是大補，而是順應身體節奏
冬天想吃鍋、想補身，是自然反應。真正關鍵在於：
吃得剛剛好
依體質選擇食材
搭配蔬菜、植物油、暖身湯品
避免過多油膩、燥熱與負擔
無論是自己煮藥膳，或選擇像莊松榮藥燉排骨湯這樣的便利湯品，都能讓身體感到安穩、循環流動、暖而不悶。願這個冬天，都能吃得開心，也更懂得照顧自己。
姊妹淘編輯部：以上報導內容，不代表本部立場。
