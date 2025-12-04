想吃霸王餐？台南男到麵攤狂點還稱「沒帶錢」 老闆不允賒帳險挨打

台南一名男子至麵店狂點440元餐點，結果要付錢時卻稱忘記帶錢，店家不允許賒帳還作勢打人。翻攝自蘇乞兒臉書



台南永康一間麵店昨日（12/3）出現一名男子，不但狂點440元的餐點，付錢時還稱忘了帶錢想賒帳，拿著餐點就要走。老闆見情況不對，決定騎車將對方攔下，結果還差點被打，最後求助正好路過的員警，才順利將該名男子帶走。老闆表示，小本生意差點被吃霸王餐，做好的餐點還得自行處理，因此決定告到底。

該名男子昨日一個人至台南永康五福街一家麵店，點了兩大碗麵、大碗湯和滷菜，總計440元。未料老闆準備收錢時，男子卻稱自己沒帶錢，需要回家取錢。老闆起初以為他只是要到車上拿錢，結果男子拿著餐點越走越遠，老闆發覺情況不對，趕緊騎摩托車追上對方，並將其攔下。

沒想到男子被攔下後情緒相當激動，不但作勢要打人，還一直跳針自己身上沒錢、需要回家拿，卻無法明確說明何時會回來付錢，甚至建議店家護送他回家取錢，「剛剛是說等一下，等一下就是下午啊，下午或傍晚不一定啊，你看要不要等啦，我就忘記帶錢，我突然想到。」

麵店老闆表示，該名男子並非常客，當天一來就點了大量餐點卻拿不出錢，自然引起警覺，「說要到晚上他家人回來才有錢，結果我說要報警要處理，他就作勢要打我。」還好老闆剛好在路邊發現巡邏警察，趕緊向員警求救，將該名男子依詐欺罪送辦。

永康分局副局長謝貴琳指出，該名男子行為已涉嫌刑法詐欺罪，店家也當場提出告訴。雖不清楚男子是真的忘記帶錢，還是蓄意要吃霸王餐，其行為都已構成犯罪，店家做好的餐點也無法再出售，只能自行吸收損失，決定對該名男子提告到底，要對方為自己的行為付出代價。

