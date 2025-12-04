想吃霸王餐？男沒錢還狂點 老闆不允賒帳險挨打

台南永康一間麵店，老闆指控有第一次上門的客人，一個人狂點了440元的餐點，結果付錢時卻說忘了帶想賒帳。（圖／TVBS）

台南永康一間麵店，老闆指控有第一次上門的客人，一個人狂點了440元的餐點，結果付錢時卻說忘了帶想賒帳，拿著餐點就想走，老闆追車攔截還差點挨打，鬧到警察都來了，最後這名男客人被依詐欺罪法辦。

台南永康一間麵店，老闆指控有第一次上門的客人，一個人狂點了440元的餐點，結果付錢時卻說忘了帶想賒帳。（圖／TVBS）

事件中，這名男顧客在台南永康五福街的麵店內點了兩大碗麵、大碗湯和滷菜，總計440元。當被要求付款時，男子聲稱自己沒帶錢，需要回家取錢。店家起初以為他只是要到車上拿錢，便同意讓他去取。然而，當看見男子拿著餐點走遠約七八百公尺時，店家察覺情況不對，立即騎摩托車追趕並在路上將他攔截下來。

這名男顧客在台南永康五福街的麵店內點了兩大碗麵、大碗湯和滷菜，總計440元。（圖／TVBS）

在攔截過程中，男子表現相當激動，不斷重複自己身上沒錢需要回家拿，但卻無法明確說明何時會返還款項。他反覆強調：「我等一下拿錢過來」，甚至建議店家護送他回家取錢。店家則質疑道：「你剛剛是說等一下就拿來，等一下就是下午，下午或是晚上不一定啊」，堅持必須先付款才能取餐。

幸運的是，店家在路邊發現巡邏警察，立即請求協助處理這起糾紛。（圖／TVBS）

當事麵店老闆表示，由於該男子並非常客，一來就點了大量餐點卻拿不出錢，自然引起警覺。更令人震驚的是，在店家攔截過程中，該男子竟作勢要打人。幸運的是，店家在路邊發現巡邏警察，立即請求協助處理這起糾紛。

永康分局副分局長謝貴琳指出，該名男子的行為已涉嫌刑法詐欺罪，店家也當場提出告訴。雖然尚不清楚男子是真的忘記帶錢還是蓄意吃霸王餐，但其行為已構成犯罪。最終，這包價值440元的餐點因無法再售出給其他顧客，只能由店家自行吸收損失。

