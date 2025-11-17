想吃鱘龍魚料理不用上谷關，還有多道私房料理！

來自於台中谷關松鶴部落的鱘龍魚老品牌魚之鄉，相信許多人跟我們一樣對這個品牌並不陌生，之前到谷關的時候也曾在店內品嘗過鱘龍魚料理，除了在現場有看到以流動的山泉水養殖的鱘龍魚外，也對餐廳烹調的料理念念不忘，於是在知道他們在大雅開店的時候，就選個一天來好好的品嘗。

鱘龍魚雙人套餐-B餐

岩燒鱘龍魚 魚肉肉質Q軟，咀嚼時醬的味道不會感受到太重，反而是魚肉的甜味漸增，配上洋蔥和紅蘿蔔絲又更添清爽與鮮甜。

碧玉鱘龍粥 紅蔥香點綴在舌尖，蛤蠣的鮮甜味在口中散開，魚肉的鮮味愈來愈多，而米粒澤凝聚了所有食材的香甜，一點點的顆粒感幾乎不太用咬，而細緻微軟的魚肉則愈咀嚼愈香，最尾端還有些許胡椒的香味。

廣告 廣告

鮮蔬鱘龍鬆 會先品嘗到蝦餅外酥內鬆軟的口感，接著是蝦子的鮮味和各種蔬菜跟菇類的脆甜，而魚肉的甜味則在油炸後的香味後出來，整體覺得很豐富，單吃也很香、很爽口，或是配上白飯一起也很不錯。

蘆筍炒蝦仁 Q彈的鮮蝦配上來自美國的大蘆筍，在佐以洋蔥和菇類增加豐富度，是一道清爽又有著海味的料理。

季節時蔬 會依照季節來做變化，這一次品嘗到的是清炒高麗菜。

養生銀耳龍首鍋 裡面有白木耳跟鱘龍魚的軟骨，軟骨在烹煮後會愈來愈小甚至融入湯裡，吃起來口感脆軟，覺得不會太硬，而白木耳裡外都有吸收到湯汁的鮮，幾乎是成為一體，但又小小的保有木耳的香、甜、脆。湯有著膠質的濃郁和滑順感，每一口感覺都是魚肉的精華，喝起來的味道除了魚肉的鮮甜外還有淡淡的藥材香。

現榨鮮果汁 點套餐都會送上一壺鮮果汁，鮮果汁會依據當季的水果來做變化，不一定每次喝到的都是一樣，這一次喝到的是香蕉芭樂 。

頂級魚子醬佐干貝 這道是我們另外單點的，會建議可以從魚子醬的位置一口咬下，當食材互相碰撞時的香氣和甜味，一起吃才能品嘗得出來，結合了山海的美味讓我們吃過後就覺得好難忘 。

基本上全部的料理都沒有魚刺，因為鱘龍魚的刺是軟骨，而且店家在烹煮之前也有處理過，但畢竟是魚類，還是會建議要細嚼慢嚥，稍微注意一下。





店家名稱：藏鱘味台灣私房料理餐廳

所在地址：台中市大雅區神林路一段92-1號

營業時間：11:00-15:00 / 17:00-21:00

店家電話：04-2568-8892

相關連結

想吃鱘龍魚料理不用上谷關吃了，除了鱘龍魚料理還有多道台灣私房料理-菜單

在地老字號薑母鴨，炭火慢熬溫體鴨肉，湯頭濃郁甘甜

老麵製作而成的麵包，平價美味又好吃

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！