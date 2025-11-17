想吃鱘龍魚料理不用上谷關，還有多道私房料理！
來自於台中谷關松鶴部落的鱘龍魚老品牌魚之鄉，相信許多人跟我們一樣對這個品牌並不陌生，之前到谷關的時候也曾在店內品嘗過鱘龍魚料理，除了在現場有看到以流動的山泉水養殖的鱘龍魚外，也對餐廳烹調的料理念念不忘，於是在知道他們在大雅開店的時候，就選個一天來好好的品嘗。
鱘龍魚雙人套餐-B餐
岩燒鱘龍魚 魚肉肉質Q軟，咀嚼時醬的味道不會感受到太重，反而是魚肉的甜味漸增，配上洋蔥和紅蘿蔔絲又更添清爽與鮮甜。
碧玉鱘龍粥 紅蔥香點綴在舌尖，蛤蠣的鮮甜味在口中散開，魚肉的鮮味愈來愈多，而米粒澤凝聚了所有食材的香甜，一點點的顆粒感幾乎不太用咬，而細緻微軟的魚肉則愈咀嚼愈香，最尾端還有些許胡椒的香味。
鮮蔬鱘龍鬆 會先品嘗到蝦餅外酥內鬆軟的口感，接著是蝦子的鮮味和各種蔬菜跟菇類的脆甜，而魚肉的甜味則在油炸後的香味後出來，整體覺得很豐富，單吃也很香、很爽口，或是配上白飯一起也很不錯。
蘆筍炒蝦仁 Q彈的鮮蝦配上來自美國的大蘆筍，在佐以洋蔥和菇類增加豐富度，是一道清爽又有著海味的料理。
季節時蔬 會依照季節來做變化，這一次品嘗到的是清炒高麗菜。
養生銀耳龍首鍋 裡面有白木耳跟鱘龍魚的軟骨，軟骨在烹煮後會愈來愈小甚至融入湯裡，吃起來口感脆軟，覺得不會太硬，而白木耳裡外都有吸收到湯汁的鮮，幾乎是成為一體，但又小小的保有木耳的香、甜、脆。湯有著膠質的濃郁和滑順感，每一口感覺都是魚肉的精華，喝起來的味道除了魚肉的鮮甜外還有淡淡的藥材香。
現榨鮮果汁 點套餐都會送上一壺鮮果汁，鮮果汁會依據當季的水果來做變化，不一定每次喝到的都是一樣，這一次喝到的是香蕉芭樂 。
頂級魚子醬佐干貝 這道是我們另外單點的，會建議可以從魚子醬的位置一口咬下，當食材互相碰撞時的香氣和甜味，一起吃才能品嘗得出來，結合了山海的美味讓我們吃過後就覺得好難忘 。
基本上全部的料理都沒有魚刺，因為鱘龍魚的刺是軟骨，而且店家在烹煮之前也有處理過，但畢竟是魚類，還是會建議要細嚼慢嚥，稍微注意一下。
店家名稱：藏鱘味台灣私房料理餐廳
所在地址：台中市大雅區神林路一段92-1號
營業時間：11:00-15:00 / 17:00-21:00
店家電話：04-2568-8892
相關連結
想吃鱘龍魚料理不用上谷關吃了，除了鱘龍魚料理還有多道台灣私房料理-菜單
其他人也在看
普發一萬王品藝奇日料套餐優惠880元！桌邊火焰秀日式三大名物加碼75折
普發一萬,王品,藝奇,日料,優惠,火焰秀 普發一萬把錢放大，用美食犒賞自己！王品旗下「藝奇 日式料理」，即日起推出全新「極炙套餐」，全套7道美餚，均一價880元，包含明星主餐「火焰系列」，結合桌邊火焰秀展演，以及日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，呈獻視覺、味覺與香氣等感官體會交織成的五感體驗。即日起至12月10日，憑官網活動畫面前往全台門店內用2客套餐，即享第2客75折優惠！景點+ ・ 1 天前
初鹿牧場｜台東親子景點 寬廣草原令人心曠神怡！
「初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
台中｜四季宜人的新社莊園花園城堡
新社莊園位於台中大坑風景區圈內的新社鄉，是一座宛如歐洲中古世紀的夢幻古堡。這裡坐落於海拔500至860公尺之間，擁有廣闊的綠地山林和四季宜人的氣候，是中台灣自然愛好者的絕佳旅遊選擇，步入莊園之中，眼前是層巒疊翠的山景與隨風搖曳的綠葉，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於中古歐洲的自然之境。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝
說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
2025臺北馬拉開跑在即 飯店推薦名單！
台北美福大飯店_雅仕客房_臥室【旅遊經洪書瑱報導】臺北馬拉松，也是大家俗稱的「臺北馬」，是臺北市最具旅遊經 ・ 6 小時前
SEVENTEEN雙帥夜遊香港 K-Pop巨星同款玩樂路線大公開
韓國人氣男團SEVENTEEN 成員MINGYU與VERNON夜遊香港，沉浸式體驗維多利亞港的迷人夜生活。七逗旅遊網 ・ 11 小時前
高流下酒祭12/13登場 安芝儇x南珉貞x韓團共創韓式微醺夜
韓國觀光公社與高雄流行音樂中心共同主辦「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國」將於12月13日至14日在海風廣場熱鬧登場，今年韓國觀光公社不但帶來台灣高人氣的韓國啦啦隊安芝儇、南珉貞分別於13、14日手做韓食與民眾近距離互動，也，邀請了五組韓國樂團，邀請民眾在音樂、韓食、酒文化中感受韓國獨特魅力。七逗旅遊網 ・ 7 小時前
寒假春節飛日本 全家一起幸福出遊
明年春節一口氣放 9 天，再加上孩子的寒假，正是全家一起放鬆、玩樂的絕佳時刻。不出國真的太可惜！現在先把機位、住宿、行程訂好，等假期一到，就能帶著輕鬆愉快的心情，開啟一段久違的家庭旅行。七逗旅遊網 ・ 5 小時前
新北北海溫泉洲際酒店新開幕 七大特色報你知──
新北北海溫泉洲際酒店開幕七大特色報你知【旅遊經洪書瑱報導】在秋冬泡湯之際，旅人又有一間新的溫泉飯店可旅遊經 ・ 5 小時前
享受日本居酒屋文化的6項基本守則～這樣吃更道地！
到日本旅遊時，除了可以在各種景點觀光欣賞風景之外，想要體驗當地氣氛最好的方法之一，就是走進居酒屋！日本的居酒屋雖然主要是以喝酒聚會為主，但也有不少美味料理，更重要的是這裡有著濃濃的日本氛圍。下次旅行想要更加深入體驗日本生活，可以先參考這6大類日本人在居酒屋常會用到的日語，可以更加快速融入氣氛，成為內行日本通哦！ main image：Wuttisit Somtui / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 11 小時前
咖啡拿鐵直逼買一送一！霜淇淋週一咖啡日分享日寄杯組合優惠整理
咖啡優惠,拿鐵 一週新的開始別錯過週一咖啡日優惠，全家與統一超商皆有優惠，還有持續進行中的咖啡分享季，整組購買優惠到11月21日，隨著愛．Sharing活動登場，也有線上製作賀卡送中杯美式咖啡的優惠，每週五六日更有酷聖霜例子提拉米蘇口味買1送1的優惠，一起筆記起來省荷包！景點+ ・ 9 小時前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 1 天前
小兒也當接盤俠？三大法人28.2億狂砸「這檔」…外資、自營商買瘋了 「它」吃盡紅利也被搶萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（17）日台股加權指數收盤27,447.31點，漲49.81點，漲幅0.18%，三大法人合計賣超159.76億元，觀察今日三大法人買超個股前...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
出國注意「５大託運行李地雷」！地勤示警：這些物品航空公司不會賠
出國旅遊時，託運行李是多數旅客必經的程序，然而並非所有物品都適合託運。近期一名航空地勤人員分享專業經驗，提醒民眾注意５種容易在運送過程中損壞的物品類型，包括軟布包、紙箱等常見選擇，都可能因結構不夠堅固食尚玩家 ・ 14 小時前
2025勤美草悟聖誕村開村！250公尺銀白燈海超夢幻，白天逛街晚上看雪景，別錯過神秘禮物交易所
2025勤美草悟聖誕村將於11/21號開村，勤美誠品串聯勤美洲際酒店、勤美術館、教堂、PARK２草悟廣場、金典綠園道等地標，再次用40萬顆銀白燈泡點打造光之道，加碼7米冬日積雪耶誕樹，直接被網友封為台中最強聖誕村，今年跨年過耶誕節，除了2025台中耶誕嘉年華，勤美草悟聖誕村不要錯過了。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 21 小時前
員山子分洪道啟動63小時守護大台北 創最長分洪紀錄
新北市水利局十七日表示，十月二十日豪雨強襲北台灣，員山子分洪道迅速啟動，累計分洪六十三小時二十六分、分洪量達2,896萬4,518立方公尺，皆創下歷史新高，成功降低基隆河洪峰壓力，守護大台北安全。此次分洪自二十日凌晨一時四十五分啟動，中途僅短暫停一小時三十九分，隨即因水量升高再度運轉；最大分洪量為二十一日晚間每秒四百二十立方公尺。自2004年啟用以來，員山子分洪道已啟動六十四，此次亦為今年首次。面對極端氣候日益頻繁，分洪設施展現關鍵防洪效能，感謝防汛同仁日夜值守及跨機關合作，共同守護民眾生命財產安全。 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
不一樣的元旦體驗 觀霧新年特典「新年數鳥嘉年華」賞鳥「趣」！
外型滑稽的紅頭山雀（森之形自然教育團隊提供；陳柏璋攝影）【旅遊經洪書瑱報導】有別於元旦看日出、迎曙光旅遊經 ・ 4 小時前
潤寅詐貸案前調查官收賄吃案 重判12年確定
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢調偵辦潤寅集團詐貸案，發現調查局台北市調查處前調查專員郭詩晃，涉嫌收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，並涉嫌買官，被依貪污、泄密等罪起訴，台北地院去年8月判決郭詩晃徒刑12年、褫奪公權6年，二審駁回上訴；最高法院日前駁回上訴，郭詩晃判刑12年定讞。 潤寅集團資金異常往來被調查局洗錢防制處發現，懷疑涉及超貸，105年...匯流新聞網 ・ 7 小時前
陸房市看無底、經濟數據放緩 「銀行直供房」火熱
中國房地產市場持續低迷下，近來竟然出現大量「銀行直供房」，也就是由銀行把還不出貸款的抵押房產處理後，以產權人身分直接賣房，價格通常是市價的7成甚至對半砍，透過這個方式快速處理不良資產，回收資金。而中國最新10月經濟數據，不但房地產繼續量價齊跌，投資萎縮；消費品零售總額、固定資產投資與工業增加值也全都明顯放緩，在美中貿易戰與川普關稅陰影下，不少跨國企業對「工廠去中國化」已經從觀望進入到實際行動。因此，儘管分析指出，今年中國全年經濟增長「保五」應可達成，但真正挑戰的時間點，可能在明年。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
有詭！見警車靠近立刻關車門 警當街揪槍毒｜#鏡新聞
台北市萬華警方，昨天(16日)晚間在巡邏的時候，意外發現一輛黑色轎車，一看到警車從後面經過，車上原本要下車的乘客卻突然打消念頭，就是這一個怪異舉動，讓員警直覺反應有問題，要求車上四名中年大叔下車受檢，果然就在車上搜出槍毒，甚至為了安全起檢，警方半夜呼叫支援，出動衝鋒槍。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前