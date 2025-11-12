想合作張震破局！日導石川慶來台與妻夫木聰完美錯過 遺憾上次來台沒吃到「它」

日本導演石川慶來台，透露上次遺憾沒吃到著名的「臭豆腐」。金馬執委會提供

日本導演石川慶攜新作《群山淡景》於本屆金馬影展放映，並來台會影迷。石川慶過去曾與妻夫木聰合作多部作品，而妻夫木聰今年也正好以電影《寶島》來台，兩人另類相聚。

石川慶坦言其實有特別看了妻夫木聰的行程，本來打算一起吃個飯，但兩人的行程完全交錯，讓他大呼可惜。他進一步透露，由於妻夫木聰與張震非常要好，本來打算此次來台有遇到妻夫木聰的話可能就會遇到張震，但最終事與願違，不過他笑說：「總有一天會有合作的機會。」

抵台1小時直奔小籠包 透露曾因行程錯失夜市臭豆腐

石川慶導演透露，相較於前2次來台灣，這次有許多影迷守候在飯店索取他的簽名，且早晚都有，讓他受寵若驚。談到最懷念的台灣事物，他笑說很多日本人對於台灣的小籠包非常著迷，而他這次到台灣後1小時就吃到小籠包，讓他非常滿意。不過，石川慶透露，上一次來台灣本想去逛夜市吃「臭豆腐」，但最後因行程安排事與願違，他非常期待這次能到夜市嘗鮮。

改編石黑一雄諾貝爾小說壓力大 導演：先不要有壓力就做到最好

《群山淡景》改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名小說。石川慶坦言改編這部作品時非常有壓力，他透露過去就有許多位導演想將這部小說改編成電影，但都沒有成功。但他認為也正是因為有壓力，讓他覺得：「先不要想這麼多，不要有壓力就做到最好就好。」

石黑一雄本人也親自參與了劇本改編，石川慶坦言對方給了他非常多建議和專業及準確的意見，包括電影與其用倫敦開場，大家反而先想看長崎。石川慶表示，石黑一雄「跳脫了自己的創作思維，是以觀眾想看的視角帶入。」

導演石川慶選中廣瀨鈴作為《群山淡景》女主角，因為她同時具備偶像特質與演技實力。金馬執委會提供

他解釋，石黑一雄的小說當時是以八〇年代看五〇年代的女性壓抑，但如今又過了40年後回看，「這樣的問題還是沒有被解決，仍有種共通性的本質存在。」他直言：「簡單來說我，們現在跟40年前的問題還是一樣，都沒有被解決。」

選廣瀨鈴因具偶像與實力雙特質 影像化難關在於女性視角呈現

對於選角，石川慶選中廣瀨鈴作為女主角，他坦言，因為這是一個現在仍然存在的社會議題，因此當然需要一個讓大家有共鳴的人來演：「廣瀨鈴就是這樣的不二人選，她有偶像的一面，同時表演實力也非常堅強，在這樣的特質下當然就是會找她來演出。」

提到將小說影像化最困難之處，石川慶坦言最大的難關在於女性：「這小說在於描繪女性的故事，這4個人在不同的時空和環境，卻有面臨相似的問題，跨越時空的地點有重疊部分，我想呈現彼此沒有直接的對手戲、但也有互相溝通的感覺。」他表示，希望她們的演出能讓現在的女性產生共鳴，既相似又不一樣的地方，「詮釋起來對她們最困難的，也是我個人最困難的地方。」



