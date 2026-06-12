想合作香蕉哥哥！13歲糖葫蘆妹妹聽「會吃小孩」嚇壞：吃我會變老

SeoEVE來台，模樣超級卡哇伊。(記者陳奕全攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星「糖葫蘆妹妹」SeoEVE今天(12日)來台接受訪問，她透露來台吃了不少美食，連來台灣之前，上課期間腦海中都是珍奶、地瓜球，「想像在夜市吃美食的幸福時刻。」被問到如果要以台灣美食做一首歌，SeoEVE希望是地瓜球，還當場獻唱，超級可愛。

現年13歲的「糖葫蘆妹妹」SeoEVE去年因為與李玉璽合作來過台灣宣傳，當時去了夜市、吃了很多美食，「每次來台一定要吃蚵仔煎、地瓜球、珍珠奶茶，我上次來台時有吃小黃瓜糖葫蘆，我覺得超好吃，這次來了又再去買了一次。」她表示，小黃瓜糖葫蘆雖然聽起來很詭異，迸出的新滋味真的非常好吃。

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記者竟然要未成年的SeoEVE請客？她高EQ回應。(記者陳奕全攝)

被問到最近有學什麼中文？SeoEVE表示，媽媽很喜歡中國短影音，因此知道「真的嗎？」、「謝謝」等中文，「我們台灣經紀公司老闆也會教我中文，包括漂亮、帥、請多多支持、棒棒！」記者要教她「這個我請客」的中文，並拱她請大家吃小黃瓜糖葫蘆，SeoEVE笑著說沒問題。

《麻辣糖葫蘆》這首歌在南韓、中華圈都掀起了瘋狂的挑戰熱潮，許多K-Pop偶像巨星都爭相模仿。她坦言，一開始想說這首歌會紅嗎？十分緊張，沒想到上架4天內受到這麼多迴響，還有很多前輩爭相來跳這首歌，讓她受寵若驚，對於Stray Kids、Super Junior等前輩翻跳這首歌感到印象深刻。

在爆紅之後，SeoEVE生活上出現不少改變，她笑說：「剛發行的時候，與同學、朋友相處沒什麼改變，我現在升上國中了，除了跟我同年齡的同學以外，連學長姐都跑來看我，問我可不可以唱《麻辣糖葫蘆》，讓我有點害羞，不過我發現原來大家都認識我了。」

SeoEVE受訪開朗又可愛。(記者陳奕全攝)

被問到如何平衡演藝事業以及學業，SeoEVE坦言常常被問到有沒有壓力，不過兩邊都是她很喜歡做的事情，「如果是海外行程會提早請假，或者第一節課、第二節課早退，但該上的還是會上。」她分享，小時候相較起來數學比較好，但數學如果錯了一個階段，就會容易跟不上，所以最不好的科目是數學，「而我運動神經很好，擅長的是體育，但英文也不太好，有一次發現連題目都是英文，根本不知道怎麼寫，哈哈這原本是秘密的！」

SeoEVE透露，父母很尊重她的意願，喜歡什麼就去做，「有次我問我爸說，你怎麼都不督促我的課業，結果我爸說他自己也不讀書，怎麼會叫你去讀書呢？」

SeoEVE聽到香蕉哥哥會吃小孩的傳言，露出驚恐表情。(記者陳奕全攝)

香蕉哥哥。(資料照，記者潘少棠攝)

被問到有沒有想跟哪個台灣藝人合作，順便請他教中文？SeoEVE點名「banana oppa」香蕉哥哥，想要有與台灣孩子王香蕉哥哥合作的機會。不過記者告訴他，香蕉哥哥會這麼凍齡都是因為「會吃小孩」，SeoEVE嚇得說：「但是網友都說我很成熟，看起來像40歲、50歲，吃了我可能會變老！」她也強調，希望台灣的大家對她提出邀約，並努力成為「糖葫蘆姐姐」。

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