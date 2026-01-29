想和全世界分享！9歲童海灘發現「45億年前隕石」 專家鑑定：可能來自消失行星

威爾斯9歲女童在彭納斯碼頭海灘意外發現「比地球還古老的稀有隕石」，引起科學界關注。（翻攝自X/@NeuralSpace_）

超罕見！英國威爾斯一名9歲女孩日前在家附近海灘散步時，隨手撿起一顆外觀普通的石頭，沒想到這個看似不起眼的發現，竟被證實是一顆形成於太陽系初期、歷史可追溯至45億年前的珍稀隕石。這起意外事件不僅引發媒體關注，也讓科學界投以高度目光。

海灘撿到超古老隕石？ 9歲女孩的直覺成關鍵

據英國《每日郵報》報導，名叫亞莉安娜．邱奇（Ariana Church）的女孩日前與家人前往威爾斯首府卡地夫附近的彭納斯碼頭（Penarth Pier）海灘散步，在沙灘上注意到一顆大小約為網球的石頭。

儘管外型並不特別，亞莉安娜卻發現這顆石頭異常沉重，且帶有淡淡的金屬氣味，與周遭石塊明顯不同，讓她直覺認為「這顆石頭不太一樣」。

Google智慧鏡頭是隕石 起初未被家人採信

亞莉安娜隨後使用手機的Google智慧鏡頭進行辨識，系統顯示該物可能是「隕石」。不過，家人起初認為這可能只是人工智慧誤判，不以為然。

「這絕對是一顆隕石！」直到幾天後，一名具有地質學背景的家族朋友到訪，在檢視石頭後直言這並非普通岩石，並協助將其送往實驗室進行專業鑑定。

45億年前隕石現身？ 專家鑑定結果曝光

經實驗室檢測與切割分析後，專家確認這顆石頭為極為罕見的「含鐵隕石（Ferrous Iron Aerolite）」，形成時間可追溯至太陽系誕生初期，約45億年前，被視為人類目前能直接接觸到的最古老物質之一。

在剖面觀察下，隕石內部還可見歷經數十億年形成的金色微小晶體結構，讓亞莉安娜一家人對這項發現感到相當震撼。

一夕變身校園焦點人物 女孩成「小小發現家」

這項意外發現也讓亞莉安娜在校園內迅速成為焦點人物。她受邀在學校集會中分享尋獲隕石的過程，並笑稱現在每天都得隨身攜帶筆，因為有不少同學找她簽名。

「我找到的東西，可能來自一顆早已不存在的行星！」亞莉安娜開心地說到，能親手發現這樣的物質，讓她感到非常興奮。

是否出售？ 女孩態度超堅定

對於是否考慮出售這顆珍貴隕石，亞莉安娜明確表示並無此打算。她認為，這是自己找到過最特別、也最有意義的東西，「不管給我多少錢，我都不會賣掉它。我想和全世界分享！」

