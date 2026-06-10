撰文／波波 圖片／波波

嗨～我是波波！來自高雄，目前是一名朝九晚六的普通上班族。

平常上班的日子其實跟很多人差不多，每天鬧鐘響、趕上班、開會、回訊息、處理工作，然後一轉眼又到了下班時間。

陽光潛水女神「波波」私下大反差！下班不潛水，竟然躲在沙發瘋玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。波波提供

雖然生活規律，但我其實是個很愛往外跑的人。只要有假期，我幾乎不太會待在家裡。朋友都說我有兩種人格。平日是認真上班的社畜，假日是消失在海裡或飛到國外的冒險家（笑）。

如果要說我最喜歡的興趣，大概就是潛水了！第一次接觸潛水是在好幾年前，原本只是想體驗看看，結果下水之後就直接愛上，那種安靜到只聽得到自己呼吸聲的感覺很特別。平常生活裡的壓力、工作上的煩惱，好像都會在下潛的那一刻慢慢消失。每次看到海龜悠閒地游過去，或者魚群從眼前穿梭而過，都會覺得世界其實沒有想像中那麼複雜。所以只要有時間，我就會安排潛旅。墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼，甚至國外的潛點，都是我的口袋名單。

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陽光潛水女神「波波」私下大反差！下班不潛水，竟然躲在沙發瘋玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。波波提供

前陣子剛從北海道回來。老實說，原本以為北海道就是看雪、吃海鮮。結果實際去了之後完全超出預期。札幌的夜景、小樽的運河、函館的街景，每個地方都很有自己的味道，最讓我印象深刻的反而是那些看起來很平凡的小店。有時候旅行最有趣的，不是排進攻略裡的景點，而是不經意走進的一間居酒屋，點一份燒鳥、來杯啤酒，坐在吧台看著當地人的日常，那種放鬆感真的很舒服。身為一個偶爾喜歡小酌的人，我一直覺得旅行最棒的時刻，就是結束一天行程後，找個地方喝一杯，享受當下。

陽光潛水女神「波波」私下大反差！下班不潛水，竟然躲在沙發瘋玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。波波提供

不知道大家有沒有這種經驗，旅行回來之後會有一段「後遺症」。照片看完了、伴手禮送完了，假期就也結束了。突然覺得生活好像少了點什麼。我這次北海道回來之後就是這樣，每天上班的時候還在想雪景，午休還在看旅行照片，完全走不出來。

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就在這時候，朋友突然丟給我《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》的連結說一起來玩吧！一開始只是抱著打發時間的心情玩，結果意外發現還滿有趣的～

這款遊戲最吸引我的地方，就是那種不斷探索和成長的感覺。

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每次戰力提升的時候，都有種解鎖新景點的成就感，而且不用花太多時間研究複雜操作，下班回家躺在沙發上就能玩，很適合我這種平日已經用腦過度的上班族。

雖然我平常不是特效控，但不得不說，異火系統真的做得很有感！每次技能爆發的瞬間都很有氣勢！尤其打Boss的時候，看著滿屏技能特效炸開，真的很過癮欸！有時候上班被客戶追進度，晚上回家開個副本打幾場，莫名會覺得一天累積的壓力跟著一起消失。

陽光潛水女神「波波」私下大反差！下班不潛水，竟然躲在沙發瘋玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。波波提供

後來我發現，其實潛水、旅行和玩遊戲有個共同點，那就是探索。潛水是在海底探索未知世界，旅行是在不同城市探索文化和風景，而遊戲則是在另一個世界展開新的旅程。雖然最近沒辦法馬上飛北海道第二次，也不可能每個週末都跑去潛水，但至少下班之後，我還能登入《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》，繼續自己的冒險。

如果你跟我一樣，是個喜歡探索新事物的人，不管是旅行控、潛水控，還是單純想找個下班後放鬆的娛樂，《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》真的是個不錯的選擇。

陽光潛水女神「波波」私下大反差！下班不潛水，竟然躲在沙發瘋玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。波波提供

它不需要太高的門檻，卻能讓人感受到持續成長的樂趣，而且每次登入，都會有新的目標等著你去挑戰～

對我來說，冒險從來不一定要搭飛機出國，有時候下班後打開遊戲也能開啟另一段精彩旅程！我是波波，期待下一次潛進大海，也期待下一次登入鬥氣大陸與你們見面！

波波Instagram：https://www.instagram.com/s602322002/

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