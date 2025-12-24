想和遊輪新歡男一夜情…開燈後驚見「中途換繼兄接著上」！尖叫逃出房外呼救

嘉年華拂曉號發生性侵事件。圖／翻攝自FB／Carnival Cruise Line

知名遊輪「嘉年華拂曉號」（Carnival Sunrise）近日發生一起離譜的性侵事件，一名女子在遊輪上邂逅一名男子後，前往其房間準備發生性行為，未料男子竟在關燈後悄悄離開，由其28歲繼兄趁機進房並與女子發生性行為，結果2名男子雙雙遭逮。根據美國交通部資料，僅僅是2025年第1季就有48起遊輪犯罪事件，包括23起性侵、10起猥褻及7起攻擊事件，再度引起外界對於遊輪在乘客管理及安全防護上的關注。

根據太陽報（The Sun）、每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，這起事件要回顧到12月15日，一名25歲女子與家人搭乘嘉年華拂曉號的5晚遊輪之旅期間，因緣際會與26歲的里德斯（Sayjuan Readous）展開曖昧，2人在泳池邊喝酒、交換聯絡方式後，便一同前往男方房間準備展開一夜情。不過，里德斯進房時後卻突然關燈，並稱需暫時替母親辦事而離開房間，而女子在等待期間則不自覺睡著。

不料，里德斯的28歲繼兄弗勞爾斯（Antoine Flowers Jr.）竟趁機進入房間，與女子發生性行為，直到女子開燈時才驚覺對方並非里德斯，嚇得她邊尖叫邊逃離房間。遊輪工作人員獲報後前往現場，發現半裸的受害女子後立即安排醫生檢查並報案；警方也在隔日遊輪靠岸時，將里德斯與弗勞爾斯雙雙逮捕，並依性侵罪行將2人依法送辦，里德斯則另被控教唆強姦。

里德在警方訊問中堅稱是雙方同意才發生性行為，而弗勞爾斯則不發一語；法院初步審理後拒絕諭令保釋，案件將於2026年3月26日再次開庭。對此，嘉年華郵輪發言人表示，接獲通報後，船上團隊立即進行醫療評估、蒐集證據，並提供受害者協助，目前全案已移交巴哈馬執法機關調查。

值得注意的是，這已不是嘉年華遊輪公司第一次發生刑事案件，案發6週前，佛羅里達一名18歲少女凱普納（Anna Kepner）在「嘉年華視界號號」（Carnival Horizon）郵輪上窒息身亡，遺體還被塞入床下，再度引發外界對遊輪安全關注。報導指出，凱普納的死亡案件中目前尚無人被起訴，但她16歲繼兄弟已被列為嫌疑人，全案仍待調查釐清。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



