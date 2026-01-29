李俊傑

春寒料峭時節，來一碗熱湯無疑最好，暖身時也暖心。繁華的城市生活，往往只記得忙碌，節奏太快時不適強忍，從未對身心放個假，好啦！現在就點下暫停鍵，來呼吸下新鮮的氧氣。

已入不惑之年，倒也真的不惑。並非不諳世事，只因許多事門道很深，不會輕易窺見其妙。如翻看短視頻，各種介紹成功創業和事業翻盤的方法，看得是熱血沸騰。由於講得頭頭是道，有理有據，感覺頗受啟發。可當晚睡下，翌日清早，又回歸現實，兩點一線地遵循生活軌跡，只為柴米油鹽。

畢竟現實是抓在手裏的，而未兌現的是縹緲的。畢竟並不是誰都能徹底放下時間，放棄已有生計，選擇未知領域重新入手，這就需要一種無畏的勇氣。或許也只有這份勇氣，才敢於去嘗試，才能堅持並果斷抉擇。因此對於成功者，從不羡慕，畢竟那不是自己。就像開墾土地，種植田園裏的果蔬。只有自己親手種下，施肥澆水，收穫果實，才能真切體驗那份奇妙喜悅。

記得畢業那會兒，認為天高任鳥飛。當有所經歷，會發現，一切成功絕非偶然。縱然成功，也須經歷許多，要有必須要走的路。比起毫無頭緒，幾經摸索後，才發現以文字可做生計。雖然有些辛勞，但是也是門手藝，好不好不說，總歸能看懂。

接觸事物多了，總會有所想法。想改變現狀，想嘗試新事物，也更想要邁入新階梯，看到更多風景。於是乎，筆耕不輟，既拿筆做生計，也執筆繪生活。在生活的海綿裏，一擰再擰，擠出空餘，做想做的事，說想說的話。有贊同者，會心一笑，有異辯者，拓展眼界。一路走來，收穫良多。

自創作以來，遵循內心，想寫就寫，不想不寫。有時，一個閃念、一句話、一個事物，甚至一段旋律，都能有感而發，與其琴瑟和鳴，變成筆下的靈感，化作鉛字，以饗觀者。念頭一來，主題即定，文字未寫卻也塵埃落定。有主題的創作久了，多少默守陳規，索性今個兒，放下做任務的壓力，嘗試下隨想隨寫，想哪寫哪。

現看來，以筆為生計，也要不斷蛻變。既要耐看，也得接地氣。於是，在幾年前，除創作後發布博客、朋友圈，也更新短視頻平臺。相較之，短視頻似乎流量更多，更易引起共鳴。

每當推出推文，很習慣過後瞄一眼，有贊同化作泥，有讚美播下種，有讚賞澆下水，讓這一顆果樹苗種子，在陽光下，能萌發成長，並經歷風雨洗禮，最終結出甜蜜果實。

歲月如梭，從不等人，有時成長，就是瞬間的領悟。過去，很多時都是隨波逐流，可其實，生命更應是勇敢嘗試。比起疾病，至少當下健康；比起坎坷，畢竟還算順暢；比起貧瘠，其實機遇仍在，它其實只需一個勇氣而已。