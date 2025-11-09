想喝什麼自己調！ 屏東自助式飲料店 均一價20元

民視新聞／綜合報導

屏東萬巒，有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮。

來到這間飲料店，得自己動手。

第一步先加糖和配料，第二步加冰塊，最後再選擇飲料。

有的人不愛配料，選擇冬瓜加檸檬，還有人更健康，只加綠茶和冰塊，想喝什麼自己來，不管有沒有料，料多料少，一律都是二十塊。

這間自助式飲料店，就位在屏東萬巒熱鬧的豬腳一條街附近，店裏有十種飲料，可自行搭配，配料有珍珠、椰果、百香果醬、仙草凍、話梅，愛加多少就加多少。牆上還貼有紙條，教你怎麼搭配，像是牛奶就不能加檸檬，就怕有人亂加一通，吃了回去拉肚子。

業者今年七十六歲了，之前中風過，所以走起路來變成小碎步。老闆年輕時候就是賣麵包和飲料，做了三、四十年，後來收掉，把房子租給別人，房客退租後，房子空著可惜，人也閒不下來，於是重操舊業，但市面上有品牌的手搖飲要加盟要資金，所以乾脆自己來。

窮則變，變則通，在手搖飲料競爭激烈的市場，自助式飲料也成為一種特色。

