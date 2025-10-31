想喝什麼自己調! 屏東自助式飲料店 均一價20元
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮。
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，不管什麼飲料一律20元。（圖／民視新聞）
來到這間飲料店，得自己動手。第一步先加糖和配料，第二步加冰塊，最後再選擇飲料。有的人不愛配料，選擇冬瓜加檸檬，還有人更健康，只加綠茶和冰塊，想喝什麼自己來，不管有沒有料，料多料少，一律都是二十塊。民眾說，「剛好到附近洽公，停紅綠燈時看到這個店面，讓我有點好奇就進來看看，划算啊，物超所值，小本經營，不要太貪心給人家用太貴的。」另一位民眾也說，「很便宜，我買檸檬紅茶，隨便一杯在外面有些就要45、50塊了。」業者李先生說，「閩南話叫做截長補短，有些客人來就是買個無糖綠茶，這種成本最低，有的人買珍珠奶茶，那沒有關係啊，不是每一個人來都是買珍珠奶茶。」
這間自助式飲料店就位在屏東萬巒熱鬧的豬腳一條街附近，店裏有十種飲料，可自行搭配，配料有珍珠、椰果、百香果醬、仙草凍、話梅，愛加多少就加多少。牆上還貼有紙條，教你怎麼搭配，像是牛奶就不能加檸檬，就怕有人亂加一通，吃了回去拉肚子。業者李先生說，「梅子冰茶就是我們紫蘇梅加檸檬加話梅，那就是口感會比較好。」
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，不管什麼飲料一律20元。（圖／民視新聞）
業者今年七十六歲了，之前中風過，所以走起路來變成小碎步。老闆年輕時候就是賣麵包和飲料，做了三、四十年，後來收掉，把房子租給別人，房客退租後，房子空著可惜，人也閒不下來，於是重操舊業，但市面上有品牌的手搖飲要加盟要資金，所以乾脆自己來。業者李先生說，「我省掉那個人力成本啊，就像自助餐，客人都集中在11點到12點，如果每一個都是要老闆夾給你的話，那一個小時賣不到幾個便當，賣飲料也是一樣。」窮則變，變則通，在手搖飲料競爭激烈的市場，自助式飲料也成為一種特色。
原文出處：咀嚼控快收藏！屏東自助式飲料店 配料多寡隨你加 一律20元！
