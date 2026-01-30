想喝補湯不用再辛苦煮！7-11獨家推出「莊松榮藥燉排骨湯」，暖身也暖心的冬日選擇

近期氣溫持續下降，天氣冷颼颼，不少人開始默默把厚外套、圍巾拿出來，飲食上也不自覺想來一碗熱湯。對忙碌的現代人來說，想進補卻沒時間燉湯，成了冬天最真實的生活寫照。

看準這樣的需求，7-11 近期推出一款冬季限定的溫熱系湯品——「莊松榮藥燉排骨湯」，主打即買即食、微波即可享用，讓消費者在便利商店就能喝到一碗暖身的藥燉湯，是今年冬天備受關注的 7-11 獨家湯品。

便利商店也能喝到藥燉排骨，冬天的幸福感更簡單

藥燉排骨一直是台灣人冬天熟悉的味道，過去多半只能在夜市、專賣店或家中燉煮才能品嚐。這次 7-11 將經典藥燉排骨湯帶進便利商店，讓想喝熱湯的人，不必等、不必煮，也能隨時補充暖意。

這款藥燉排骨湯採用冷藏即食設計，微波加熱後即可享用，不論是下班後想快速解決一餐，或是夜晚想來點熱湯暖暖身，都相當便利，也成為不少上班族、外食族的冬季新選擇。

值得一提的是，這款 7-11 獨家販售的藥燉排骨湯，背後其實藏著專業的實力。選用莊松榮藥廠的食補藥燉配方，將傳統藥膳精神，以更符合現代生活節奏的方式呈現。

莊松榮藥廠擁有長時間累積的漢方底蘊，其藥燉湯底配方講究藥材比例與風味平衡，讓湯頭溫潤順口、不厚重，也更貼近日常飲食需求。

冷冷的天，一碗熱湯剛剛好

隨著冬天腳步逼近，天氣變化大，許多人會特別想喝熱湯。不同於油炸或重口味料理，溫熱的湯品更容易成為日常飲食中的舒心選擇。

這款藥燉排骨湯湯頭溫和，搭配軟嫩排骨，不僅能增加飽足感，也讓人在寒冷天氣中多了一份被照顧的感覺。搭配 7-11 的白飯或其他主食，就是簡單又滿足的一餐。

7-11 冬季限定，為忙碌生活加點溫度

近年來，便利商店的即食商品不再只是「快速填飽肚子」，而是逐漸朝向「生活感、情緒感」發展。這次 7-11 推出莊松榮藥燉排骨湯，正好回應了冬季想喝熱湯、想補一點卻不想太麻煩的生活需求。

統欣生技也表示，能參與這樣的產品開發，是希望把專業的食品研發能力，轉化成真正貼近日常的飲食選擇，讓傳統藥膳不再只存在於節氣進補，而是成為隨手可得的溫暖日常。

冬天不必等進補，暖身其實很簡單

當天氣越來越冷，與其等到週末大費周章燉湯，不如在日常生活中，為自己準備一碗剛剛好的熱湯。走進 7-11，就能輕鬆帶走一份冬日溫暖，也讓忙碌的生活多一點從容。7-11 獨家販售的莊松榮藥燉排骨湯，正是這個冬天，為生活加溫的貼心選擇。

