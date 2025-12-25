想回家卻回不去的神祕VTuber？「富士美琴」聖誕直播開唱：熟悉的聲音、愛料理和旅遊

最近 YouTube 上出現了一個名為「富士美琴」的新頻道，並於近期舉辦了一場標題為「想回家，卻回不去的聖誕快樂」的歌回直播。這名身分神祕的創作者不只透過直播展現歌喉，頻道中更發布了多支 Shorts 短影片，分享關於料理與旅行的生活片段，迅速吸引了大量網友的目光與討論，因為那聲音真的是太熟悉了。

看起來已經一切準備就緒，只差角色形象？（圖源：YouTube@FujiMikoto369）

富士美琴在頻道中進行了自我介紹，自稱是一位現年 23 歲、熱愛走訪喫茶店與攝影的女孩。目前的直播只有該歌回一部，雖然本人還沒有確定是不是 VTuber 出道，但畫面上卻有專業的動態背景素材，是一段從沿海列車窗戶看出去的夜晚景象，前方還有一個許多 VTuber 都會訂製的麥克風素材，唯獨缺少的就是一個角色形象。這也讓許多人開始猜測這是否為其未來正式出道或轉型的預演準備。

廣告 廣告

但最引起社群熱議的，莫過於富士美琴極具辨識度的嗓音和笑聲。許多資深老粉馬上就認出，這名新人的聲音與某位目前正處於「無限期暫停活動」狀態的知名 VTuber 極其相似。雖然基於圈內默契，大家並未明說具體姓名，但那份親切感已在粉絲之間引發騷動，對於這次神祕現身，網友反應則相當兩極且感性，不少粉絲激動表示「能再次聽到這個聲音真的太好了」、「知道人平安就好」。然而，也有部分觀眾對於直播標題中的「想回家，卻回不去」感到擔憂，害怕這是否暗示著某些不樂觀的消息即將到來。