「想回家看看牠們」71歲癌末伯最後願望成真 大雨中與30年毛夥伴重逢

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

新北一名71歲獨居的高伯伯，把人生超過30年的時間都奉獻給流浪狗。近期因罹患癌症末期住院，他向醫護吐露心願：「想再回狗園看看牠們。」新店耕莘醫院於昨（19）日特別安排一場「安寧圓夢之旅」，協助他與心愛的浪浪們好好道別，完成生命最後的願望。

新北一71歲獨居伯伯，把人生超過30年的時間都奉獻給流浪狗。（示意圖非當事人／photoAC）

根據天主教耕莘醫院發布的資訊，高伯伯至今未婚，長年在流浪狗中途之家照顧棄養犬隻。今年8月外出時因呼吸急促、下肢水腫險些發生意外，經警方協助送醫後，診斷為攝護腺癌末期，癌細胞已擴散到骨骼與肺部。他深知病情嚴重，簽署不施行心肺復甦術（DNR），並由安寧團隊介入照護，出院後轉入護理之家，持續接受耕莘醫院居家安寧照護。

隨著病況惡化，他始終放不下陪伴30年的狗園夥伴，多次向醫護人員表達「想回狗園看看」的心願。院方與社會局、護理之家多方合作，為他規劃這趟圓夢旅程。

11月18日當天雖大雨滂沱，安寧團隊仍頂著風雨載他前往位於山區的「協力園愛心共養流浪狗中途之家」。一下車，高伯伯便呼喚愛犬「熊熊」；睽違四個月未見的熊熊立刻迎上前，安靜地靠在他腿邊不肯離開。

中途之家負責人楊香回憶，高伯伯30年前在失業低潮時投入照護浪浪的行列，而熊熊更是他口中的「真命天狗」，多年來始終相伴左右。耕莘醫院個案管理師陳宜君指出，高伯伯視狗園為第二個家，因此在他仍能行走時，希望能幫他完成最後心願。狗園工作者也透露，高伯伯住院期間，熊熊常在門邊嗚咽守候。重逢當天，熊熊乖巧地躺在他腿上，任由撫摸，情深無聲，令在場團隊動容。

陳宜君表示，耕莘醫院長年推動安寧療護，不僅協助病患減緩身體痛苦，也重視心靈照顧。社區副院長洪淩鈺也說，圓夢旅程雖無法改變病情，卻能讓高伯伯在生命尾聲感受到被愛、被看見，「他30年的付出值得被記住」，院方能協助圓夢深感榮幸。

